GRABADO el 09-08-2025

Arana reafirma soberanía de Santa Rosa de Loreto y descarto algún tipo de negociación

El primer ministro Eduardo Arana descartó cualquier negociación con Colombia, subrayando que la soberanía peruana está respaldada por la historia y la presencia institucional del Estado . Además, anunció el envío inmediato de una nota de protesta diplomática tras el sobrevuelo irregular de una aeronave militar colombiana sobre territorio peruano.

Noticias del Perú y actualidad, política.

