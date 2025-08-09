Arana reafirma soberanía de Santa Rosa de Loreto y descarto algún tipo de negociación
El primer ministro Eduardo Arana descartó cualquier negociación con Colombia, subrayando que la soberanía peruana está respaldada por la historia y la presencia institucional del Estado . Además, anunció el envío inmediato de una nota de protesta diplomática tras el sobrevuelo irregular de una aeronave militar colombiana sobre territorio peruano.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú
Desde Exitosa Noticias
Cercado de Lima: Voraz incendio consume edificio de material noble en Barrios Altos.
PJ reprograma audiencia por prisión preventiva contra Martín Vizcarra.
Policía captura a presunto autor de amenaza con explosivo en pollería de Los Olivos.
Gobierno peruano anuncia avance del 70 en formalización de viviendas en Santa Rosa.
Walter Astudillo: Colombia calificó de involuntario el sobrevuelo en espacio aéreo peruano.
Arana reafirma soberanía de Santa Rosa de Loreto y descarto algún tipo de negociación.
Dictan libertad para alcalde de Medio Mundo, investigado por agresión contra su expareja.
Dia del Gato: Consejos para un correcto cuidado de los felinos en el hogar.
ACV es la segunda causa de muertes en el Perú, advierte experta.
SJL: Vecinos lanzan fuerte advertencia a delincuentes en Huáscar.
Perú no le ha quitado territorio a Colombia: Petro está totalmente equivocado, señala experto.
Tratados Perú-Colombia fijan límites claros, sostiene Gaetano Guevara.
Cancillería del Perú presenta nota de protesta a Colombia por incursión aérea no autorizada.
Martín Vizcarra irá a su audiencia de prisión preventiva este miércoles 13, confirma su abogado.
MTC rechaza acusaciones de la MML por acoso político y mafia.
Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.