GRABADO el 28-10-2025

Camotillo El Tinterillo - OCT 27 - 1/1 Willax

Yo Caviar - OCT 28 - 1/1 Willax.

Amor y Fuego - OCT 27 - 2/4 - FARÁNDULA LORCHA ENCIENDE LAS NOCHES LIMEÑAS Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - COMBIS BLOQUEAN AV. GAMBETA TRAS ASESINATO DE CHOFER Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - ENTREVISTA COMPLETA A MARCO ALMERÍ Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - IDL PRESENTAN AMPARO CONTRA JNJ Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - ENTREVISTA COMPLETA A JOSÉ TELLO Willax.

Camotillo El Tinterillo - OCT 27 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - EXTORSIONAN A COMERCIANTE Y LE EXIGEN S/20 MIL Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - DEJAN TICKETS A COMERCIANTES PARA EXIGIR CUPOS Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - POR CELEBRAR EL 'TRICAMPEONATO' FUERON ATACADOS EN SU VIVIENDA Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - ¡INICIÓ LA ZARZUELA 'LA TABERNERA DEL PUERTO'! Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - 3/5 - INTERVIENEN VARIAS DISCOTECAS EN MIRAFLORES Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - 2/5 - SEÑOR DE LOS MILAGROS VOLVERÁ A RECORRER LAS CALLES DE LIMA.

Al Día con Willax - OCT 28 - VÁNDALOS DEJAN GRAVE A ESTUDIANTE TRAS BRUTAL GOLPIZA Willax.

Al Día con Willax - OCT 28 - IMPIDEN TRÁNSITO DE BUSES DE TRANSPORTE POR MUERTE DE CHOFER Willax.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

Willax Televisión

Yo Caviar - OCT 28 - 1/1 Willax

Amor y Fuego - OCT 27 - 2/4 - FARÁNDULA LORCHA ENCIENDE LAS NOCHES LIMEÑAS Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - COMBIS BLOQUEAN AV. GAMBETA TRAS ASESINATO DE CHOFER Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - ENTREVISTA COMPLETA A MARCO ALMERÍ Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - IDL PRESENTAN AMPARO CONTRA JNJ Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - ENTREVISTA COMPLETA A JOSÉ TELLO Willax

Camotillo El Tinterillo - OCT 27 - 1/1 Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - EXTORSIONAN A COMERCIANTE Y LE EXIGEN S/20 MIL Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - DEJAN TICKETS A COMERCIANTES PARA EXIGIR CUPOS Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - POR CELEBRAR EL 'TRICAMPEONATO' FUERON ATACADOS EN SU VIVIENDA Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - ¡INICIÓ LA ZARZUELA 'LA TABERNERA DEL PUERTO'! Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - 3/5 - INTERVIENEN VARIAS DISCOTECAS EN MIRAFLORES Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - 2/5 - SEÑOR DE LOS MILAGROS VOLVERÁ A RECORRER LAS CALLES DE LIMA

Al Día con Willax - OCT 28 - VÁNDALOS DEJAN GRAVE A ESTUDIANTE TRAS BRUTAL GOLPIZA Willax

Al Día con Willax - OCT 28 - IMPIDEN TRÁNSITO DE BUSES DE TRANSPORTE POR MUERTE DE CHOFER Willax

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

