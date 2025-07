GRABADO el 07-07-2025

DINA no solo gana más ¡también tiene TARJETA DE CONSUMO! ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

Juliana Oxenford hoy en ARDE TROYA:

EL TARJETAZO DE DINA: AUMENTO DE SUELDO Y TARJETA DE CONSUMO DE S/5,000

La presidenta Dina Boluarte no solo se subió el sueldo a S/35,568 mensuales, sino que también cuenta con una tarjeta de consumo de S/5,000 al mes para cubrir gastos personales. Mientras el país enfrenta hambre, desempleo y violencia, en Palacio se gasta como si nada pasara.



EL CONGRESO NOS CUESTA MÁS QUE TODOS LOS PROGRAMAS SOCIALES JUNTOS

El Parlamento gasta cifras millonarias en viajes, asesores y privilegios. En un intento desesperado por limpiar su imagen, ahora presentan 8 proyectos de ley para anular el aumento de sueldo de Dina.



CASO CÓCTELES: FISCALÍA PIDE 35 AÑOS DE CÁRCEL PARA KEIKO FUJIMORI

Una nueva acusación golpea a la lideresa de Fuerza Popular. La Fiscalía sostiene que se usaron aportes ilegales para financiar sus campañas.



Entrevista al Dr. Rafael Vela Coordinador del equipo especial Lava Jato

Declaración:

Nosotros permanentemente somos difamados.



Dale like, comenta tu opinión y suscríbete para no perderte los análisis más incendiarios de Juliana Oxenford en ArdeTroya



JulianaOxenford ArdeTroya DinaBoluarte Tarjetazo AumentoDeSueldo CongresoPerú KeikoFujimori CasoCocteles RafaelVela Fiscalía CorrupciónPolítica NoticiasPerú PolíticaPerú PeriodismoValiente PrivilegiosPolíticos



TE PUEDE INTERESAR

DINA BOLUARTE SE SUBE EL SUELDO ¿EL CONGRESO LA FRENARÁ? https://youtube.com/live/6bHi6Ey7dDE

El regreso del asesor SANTIVÁÑEZ y desde el CONGRESO https://youtube.com/live/jZ9VLJ8JY4o

REGIDOR DE LIMA DENUNCIA CENSURA DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA https://youtu.be/43yYiaXxC2c

DinaBoluarte JulianaOxenford PalacioDeGobierno DinaBoluarte Congreso KeikoFujimori RafaelVela



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

ROSA MARÍA PALACIOS: NUEVO ATAQUE DEL GRUPO VIOLENTISTA 'LA RESISTENCIA SinGuion HNewsLR RMP.

Dina BOLUARTE se INCOMODÓ tras ser ENCARADA EN VIVO por AUMENTO DE SUELDO HNewsLR.

EL TARJETAZO DE DINA BOLUARTE: S/5 MIL PARA ALIMENTACIÓN PERSONAL SinGuion HNewsLR RMP.

Miguel Requejo, hombre que estrelló contra restaurante 'El charrúa' pide perdón llorando LR.

DINA no solo gana más ¡también tiene TARJETA DE CONSUMO! ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD.

DINA BOLUARTE: presidenta recibe tarjeta con S/5.000 MENSUALES para ALIMENTACIÓN HardNews.

JAIME CHINCHA entrevista a JOSÉ DOMINGO PÉREZ Del Hecho Al Dicho.

Gianluca Lapadula: roban a familia de futbolista cuando dormía en su casa La Victoria EnVivoLR.

El aterrador video que muestra cómo río se tragó carretera de Texas en 10 minutos LR.

SUSANA VILLARÁN rompe su silencio tras MUTE de José MIGUEL CASTRO HNewsLR.

¡Fuera, gentrificador!": expulsan a LUISITO COMUNICA de PROTESTA en México LR.

EMERGENCIA EN INDONESIA: volcán Lewotobi erupciona y ceniza alcanza 18 km de altura LR.

El enredo del SUELDO PRESIDENCIAL y ataques a la PRENSA Sin Guion con Rosa María Palacios.

CAE ESTRUCTURA METÁLICA a BAILARINES en IQUITOS LR.

Aprueban elaborar proyecto de LEY para anular aumento de SUELDO de DINA BOLUARTE shorts lr.

Además hoy día 07 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.