Accidentes por invasión de vía del metropolitano
Al menos 80 accidentes automovilísticos han sido producto de la invasión del carril del metropolitano por vehículos no autorizados. La mayoría de estos, en lo que va del 2025, fueron causados por autos particulares.
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.
RECHAZAN IMPEDIMENTO DE SALIDA CONTRA DINA BOLUARTE.
Gimnasio baleado y destrozado en San Martín de Porres: Así quedaron ventanas y máquinas.
¡Estas imprudencias pueden salir caro! Han ocurrido 80 choques por invadir vía de Metropolitano.
El abogado de Dina Boluarte habla con la prensa.
Accidentes por invasión de vía del metropolitano.
Abogado de Dina Boluarte llega a audiencia.
¿Hay cuota de Dina Boluarte? La experiencia y las controversias de los ministros de José Jerí.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.
Emprendedor fue blanco de ataque extorsivo.
La policía intervino un taller mecánico donde desmantelaban carros robados.
Al menos 7 balazos contra fachada de gimnasio: No sería la primera vez que son extorsionados.
Así operaban los 'cirujanos' de carros robados: Capturados en taller donde adulteraban vehículos.
Esta zona de Lima sufrió 2 atentados en 10 minutos: Balean gimnasio y detonan explosivo en casa.
Rey Felipe VI llega a Perú y visita casa de Mario Vargas Llosa.
Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.
