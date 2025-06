GRABADO el 31-05-2025

Wolfgang Grosso: "Si no cumplen preceptos de valores, no podemos seguir" ADNRPP ENTREVISTA

Wolfgang Grosso, presidente y fundador del partido político Integridad Democrática, discutió sobre los desafíos que enfrenta de cara a las elecciones generales de 2026. Además, comentó que su partido había estado en conversaciones con el partido Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, liderado por el fiscal supremo Tomás Gálvez, para formar una posible alianza. Sin embargo, estas negociaciones no prosperaron debido a desacuerdos internos de última hora.



