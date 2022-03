Vehículos eléctricos y energías verdes: Canadá hará millonarias inversiones por el clima

El gobierno de Canadá anunció que invertirá 9.100 millones de dólares canadienses (unos 7.280 millones de dólares estadounidenses) en energías verdes y vehículos eléctricos.

La inversión busca alcanzar sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero en un 40% hasta el 2030, con respecto a sus niveles de 2005.

Para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, "el mundo entero se enfoca en la energía limpia", incluida Europa, que quiere reducir su dependencia del petróleo y gas rusos.

"Canadá no puede permitirse no hacerlo", agregó Trudeau en rueda de prensa en Vancouver, en el oeste del país.

"Los dirigentes con los cuales me he entrevistado en Europa en las últimas semanas fueron claros: no quieren solo poner fin a la dependencia del petróleo y gas rusos sino que quieren acelerar la transformación energética hacia la energía limpia y verde", dijo.

Más de 2.900 millones de dólares serán destinados a la transición hacia los vehículos eléctricos, en especial en subsidios a los canadienses y las infraestructuras de recarga.

Ottawa tiene por objetivo vender al menos un 20% de vehículos de cero emisiones de aquí al 2026 y aspira a que estos representen el total de nuevos vehículos vendidos en Canadá para 2035.

Además, el gobierno de Trudeau invertirá en la construcción de edificios de consumo energético cero de aquí al 2050, así como en proyectos de energía eólica y solar.

Por otra parte, Canadá quiere reducir en un 31% las emisiones del sector de petróleo y de gas con el fin de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Canadá es el cuarto productor de petróleo mundial y está entre los 10 países más contaminantes y de más emisiones de efecto invernadero del planeta.

La semana pasada, anunció el aumento en un 5% de sus exportaciones de petróleo para responder a las "solicitudes de ayuda" de sus "aliados sorprendidos por la escasez" a raíz del conflicto en Ucrania.