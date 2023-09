Una bisabuela india de 92 años finalmente va a la escuela y aprende a leer

Una bisabuela india de 92 años aprendió a leer y escribir después de ir por primera vez a la escuela, inspirando a otros a seguir su ejemplo, informaron el miércoles autoridades y medios locales.

Salima Khan, nacida alrededor de 1931 y casada a los 14 años, soñó toda su vida con poder leer y escribir.

Originaria de Bulandshahr en el estado norteño de Uttar Pradesh, Khan indicó que en su infancia no había escuelas para niñas en su aldea.

Pero hace seis meses comenzó a estudiar junto a alumnos ocho décadas más jóvenes, y va a clases junto a la esposa de su nieto.

Su historia se dio a conocer luego de que se viralizara un video en el que aparece contando de uno a cien.

"Mis nietos me engañaban para que les diera más dinero porque yo no sabía contar", declaró al diario Times of India. "Esos días se acabaron".

La tasa de alfabetización en India es de alrededor de 73%, según el censo de 2011.

"Su historia refuerza la creencia de que la búsqueda de conocimiento no tiene límite de edad", comentó a AFP Lakshmi Pandey, una autoridad educativa local.

Voluntarios de una iniciativa educativa gubernamental identificó a Khan como potencial estudiante y la motivó a ir a la escuela, indicó Pandey.

Pratibha Sharma, directora de la escuela, indicó que las maestras dudaron de darle clases a Khan, pero su "pasión" por estudiar las convenció.

Siguiendo su ejemplo, 25 mujeres de su aldea iniciaron clases de alfabetización, incluyendo dos nueras, dijo Sharma al Times of India.

El Guinness World Records registra al fallecido Kimani Ng'ang'a Maruge de Kenia como la persona de mayor edad en completar la educación primaria, tras ingresar en 2004 a los 84 años de edad.