Un japonés, primer ciego en cruzar el Pacífico a vela »

Sábado 20 de Abril de 2019 - Desde Tokio (AFP)

Un navegante japonés se convirtió este sábado en el primer ciego que realiza una travesía sin paradas del océano Pacífico a vela, informó la prensa japonesa.

Mitsuhiro Iwamoto, de 52 años, llegó durante la mañana al puerto de Fukushima a bordo de su velero de 12 metros de eslora, casi dos meses después de zarpar de California.

El navegante, que reside en San Diego, partió de esta ciudad californiana a orillas del Pacífico el 24 de febrero junto con Doug Smith, un estadounidense que le ayudó oralmente comunicándole información como la dirección del viento.

Este era el segundo intento del japonés, cuyo primer viaje hace seis años terminó en naufragio después de que su barco chocara con una ballena.

"Estoy en casa. Gracias", dijo el intrépido japonés durante una fiesta organizada a su llegada a Fukushima al término de un viaje de alrededor de 14.000 kilómetros.

"No he abandonado y he hecho realidad mi sueño", agregó, citado por la agencia japonesa Kyodo News.

Es la primera vez que un ciego atraviesa el Pacífico en velero, subrayó la agencia.

Mitsuhiro Iwamoto, que perdió la visión cuando tenía 16 años, emprendió este viaje con el objetivo de recaudar fondos para sus actividades benéficas, en particular ayudar a los esfuerzos para prevenir enfermedades que causan ceguera.

Vehículos Ford Mustang presentarían falla en bolsa de aire (05/03/2019)

MOTOCICLETAS YAMAHA MODELOS YZFR3 y MT 03 PODRÍAN PRESENTAR PROBLEMAS EN MANGUERA DE RADIADOR (05/03/2019)

Digemid comunica resultado crítico de calidad en crema tubo CLOTY (04/03/2019)

Vehículos de marca Mercedes Benz presentarían fallas en información sobre airbagairbag (27/02/2019)

Steriles Syringe podría no ser apta para la administración de insulina (11/02/2019)

Otras noticias

Eric Orlich y su esposa, Gioconda Rojas, guardan dos vehículos eléctricos en el garaje de su casa, donde tienen instalado un cargador para los autos, alimentado por paneles solares en el techo.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) anunció que llevará a cabo una revisión técnica conjunta de las modificaciones al Boeing 737 MAX a partir del 29 de abril, en la que participarán representantes de nueve autoridades internacionales de aviación.

Un japonés, primer ciego en cruzar el Pacífico a vela » Un navegante japonés se convirtió este sábado en el primer ciego que realiza una travesía sin paradas del océano Pacífico a vela, informó la prensa japonesa.

El Viernes Santo se conmemora a puñetazos en aldea maya de Guatemala » Cae la tarde en la aldea indígena de Chivarreto, en el oeste de Guatemala, y los boxeadores improvisados se preparan para enfrentarse a puño limpio y cumplir una tradición centenaria para conmemorar el Viernes Santo y la crucifixión de Jesús.

Un héroe anti-hacker británico se declara culpable de piratería en EEUU » Un investigador británico de seguridad informática que una vez que fue considerado un "héroe" por ayudar a contener un brote de ransomware pero luego fue acusado de crear malware para atacar el sistema bancario, se declaró el viernes culpable de cargos penales en Estados Unidos.

Un Vía Crucis en Roma dedicado a las prostitutas » El papa Francisco asistió el viernes al Vía Crucis en el Coliseo, acompañado por el texto militante de una religiosa de 80 años dedicado a las esclavas modernas, incluidas las prostitutas, en las carreteras de Italia.

Activista sueca denuncia en Italia inmovilismo político sobre el clima » La joven activista sueca por el clima Greta Thunberg, decidida a "despertar a los adultos", denunció el viernes la ausencia de "cambio político" para preservar el planeta, durante una manifestación en Roma.