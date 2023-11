Rupert Murdoch promete tener un rol activo en News Corp al ceder el control a su hijo

El influyente magnate de los medios Rupert Murdoch, que este miércoles cede oficialmente, a sus 92 años, el control de su empresa news Corp a su hijo Lachlan, prometió tener un "rol activo" en la firma.

"Espero continuar con un rol activo en la compañía", manifestó Murdoch durante una asamblea general de accionistas del grupo, del cual será presidente emérito. Su hijo Lachlan, de 52 años, tomará las riendas de la firma.

News Corp tiene actividad en medios (The Wall Street Journal, Dow Jones, New York Post) y en la rama editorial (HarperCollins) en Estados Unidos, así como en Reino Unido (The Sun, The Times) y en Australia (The Australian), para una facturación de 10.000 millones de dólares en 2023.

El viernes, su hijo pasará a dirigir también Fox Corporation, matriz de la cadena de televisión Fox News, faro de los conservadores en Estados Unidos..

Durante la reunión de accionistas, Murdoch, cuyos medios fueron acusados de apuntalar el populismo en Reino Unido y Estados Unidos al respaldar el Brexit y el ascenso de Donald Trump, se refirió a la libertad de expresión.

"No hay duda de que deberíamos estar todos preocupados por la supresión del debate por una élite intolerante que considera a las opiniones divergentes como un anatema", lanzó.

"Tenemos la suerte de vivir en un país en el que los sueños todavía no son pasibles de regulación", añadió.

En abril de este año, Fox news alcanzó un acuerdo por 787,5 millones de dólares en un caso de difamación presentado por la empresa de tecnología electoral Dominion, que acusó a la cadena de divulgar a sabiendas falsas alegaciones vinculando sus máquinas para sufragar con una conspiración para afectar las elecciones estadounidenses de 2020.

Lachlan tomará las riendas de un imperio achicado, tras la compra por parte de Disney en 2017 del grupo de entretenimiento 21st Century Fox y su amplio catálogo de películas, a un valor de 66.000 millones de dólares. Entonces, Fox Corporation se volvió a centrar en los deportes y la información.