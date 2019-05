¿Quién es el chico bueno? Parece que los lobos, no los perros

Miércoles 01 de Mayo de 2019 - Desde Washington (AFP)

Si estas buscando una palabra para describir a tu adorable cachorro, "egoísta" puede que no esté en lo más alto de la lista.

Pero un nuevo estudio publicado este miércoles en la revista científica PLOS ONE sugiere que la reputación de tu mascota de ser cariñoso es toda una trampa, por lo menos si se trata de un perro.

Una serie de experimentos efectuados por el Centro científico de lobos de Viena (Wolf Science Center) descubrió que los lobos son más compañeros altruistas en su manada que los perros que también han crecido en grupos.

Según los autores del estudio, sus experimentos sugieren que los perros domésticos heredaron sus tendencias cooperativas de sus fieros ancestros los lobos, más que de su contacto con seres humanos.

Los expertos entrenaron a los animales a usar sus hocicos para presionar un símbolo en una pantalla que proporcionaba comida en un recinto adyacente donde podía haber o no otro animal.

En varias pruebas, los lobos decidieron dar comida a los individuos de su propia manada, sabiendo que no iban a obtener nada a cambio, pero perdieron el interés si en el recinto había un lobo desconocido.

Los perros, sin embargo, no mostraron una inclinación particular por alimentar a otros perros cuando no recibían nada a cambio, independientemente de que les conocieran o no.

"Este estudio muestra que la domesticación no ha hecho a los perros necesariamente más sociales", dijo la autora principal Rachel Dale.

"Más bien, parece que la tolerancia y la generosidad hacia los miembros del grupo ayudó a producir altos niveles de cooperación, como se vio en los lobos".

Pero no condenes a tu perro todavía. Los autores advierten de la diferencia de resultados de un experimento realizado con perros de una manada frente a los perros mascota que, según estudios anteriores, tienen más tendencias prosociales.

Según los investigadores, esos comportamientos podrían ser el resultado de entrenamiento o de estimulación, y consideran que hacen falta más experimentos para ver qué es lo que determina la diferencia.

