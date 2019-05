Posponen la entrada de Brasil, Argentina y Perú a la OCDE »

Jueves 23 de Mayo de 2019 - Desde París (AFP)

Los miembros de la OCDE pospusieron el jueves el ingreso a la organización de seis nuevos países, incluyendo tres latinoamericanos, aunque el Secretario General, Ángel Gurría, negó que el proceso de adhesión estuviera bloqueado.

"No, el proceso no está bloqueado", respondió Gurría en una conferencia de prensa al final de la reunión anual de la OCDE, que no dio luz verde a las solicitudes de seis países (Brasil, Argentina, Perú, Rumania, Bulgaria y Croacia).

"A veces se avanza caminando, a veces trotando y a veces corriendo", explicó el jefe de la institución, con sede en París, cuando se le preguntó por Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaro había recibido el apoyo de Donald Trump para la adhesión de su país.

"Tenemos 36 países miembros y todos tienen que tomar sus decisiones", apuntó el Secretario General de la OCDE, que el año pasado invitó a Colombia y Lituana a ser miembros de la organización.

A los países miembros "les gustaría saber con qué propósito la OCDE debería ampliarse antes de aceptar nuevos miembros", explicó a AFP una fuente diplomática, refiriéndose a las diferencias dentro de la institución.

