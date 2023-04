Cuando Shigeru Miyamoto creó al plomero que rescata a la princesa hace más de cuarenta años, la futura mascota de Nintendo no era más que un puñado de píxeles sin nombre o acento italiano.

Pero este miércoles, Mario, uno de los personajes más famosos en la historia de los videojuegos, debuta en los cines de Estados Unidos como protagonista de "Super Mario Bros.: La película", una nueva producción animada del gigante Universal Pictures.

"Ni yo me imaginaba que Mario crecería tanto", dijo Miyamoto a AFP.

"Es como ver una ilustración bidimensional salir del papel y convertirse en un títere en 3D, y luego cobrar vida y convertirse en un humano", dijo el legendario diseñador de videojuegos.

La actriz Anya Taylor-Joy le da voz a la Princesa Peach en Super Mario Bros.: La película, de Universal Pictures (AFP/AFP)

La producción, que llega a los cines luego de recientes y exitosas adaptaciones de videojuegos como "The Last Of Us", es el segundo intento de llevar a Mario a la pantalla grande, luego de la desafortunada película con actores reales de 1993.

En aquella época, Nintendo cedió la libertad creativa a los productores de Hollywood, que desarrollaron una fantasía distópica en el reino de un dinosaurio.

Esta vez el gigante japonés asumió protagonismo.

Nintendo envió al propio Miyamoto para coproducir la película junto a Chris Meledandri, fundador del estudio Illumination, que tiene en su catálogo éxitos como "Mi villano favorito" y los populares "Minions".

"Nosotros no queríamos apenas ceder los derechos, queríamos participar", explicó Miyamoto.

"Y conocimos a Chris. Nos daba confianza que Chris y su equipo trabajara con nosotros", dijo .

"Estaba seguro de que nosotros teníamos que participar", subrayó Miyamoto, quien sostiene que era la única manera de incorporar de forma exitosa el auténtico espíritu del videojuego de Nintendo a la película.

- Foco en los personajes -

El resultado es una colorida cinta de acción que transcurre a un ritmo frenético para agradar a los niños, y que está llena de detalles y referencias que generarán nostalgia entre los fanáticos que crecieron con Nintendo.

Incluso ofrece una historia de contexto sobre sus héroes.

Los hermanos Mario, que luchan por sacar adelante su incipiente negocio de fontanería en Nueva York, intentan salvar a la ciudad de una crisis de inundaciones, pero son arrastrados por una tubería verde.

Mario termina en el Reino Champiñón, donde tendrá que rescatar a su hermano de las garras de su gobernante y antagonista, Bowser.

De acuerdo con Miyamoto, la idea de crear una película surgió de un importante cambio estratégico que Nintendo adoptó hace una década para hacer que sus juegos estuviesen "más enfocados en sus personajes".

Hasta entonces, más allá del conocido "¡Wahoo!" de Mario, los diseñadores de Nintendo no agregaban "nada extra o innecesario" a sus personajes porque "no sabíamos en qué tipos de juegos serían utilizados" después.

Pero "queríamos que quienes no fuesen adeptos a los videojuegos pudieran reconocer nuestros personajes", explicó Miyamoto.

El "cambio en la dirección" también derivó en los parques temáticos que Nintendo abrió recientemente en las ciudades de Osaka y Los Ángeles, con la promesa de nuevas atracciones.

- El "Spielberg" de los videojuegos -

Miyamoto, de 70 años y quien a veces es considerado el Steven Spielberg de los videojuegos, tuvo que adaptarse a su nuevo rol como productor de Hollywood.

"Disfruto de las películas pero no soy un experto", confesó a la AFP. "Veo de todo, pero nunca pensé que querría hacer una película", acotó.

En sentido contrario, fueron películas como "Los cazadores del arca perdida", de Spielberg, que inspiraron sus videojuegos, entre ellos el aclamado "The Legend of Zelda".

"Cuando vi la película, percibí que había mucha gente creativa involucrada (...) y esa única persona al frente unió todo en una estructura cohesiva", comentó.

En ese sentido, señaló: "Vi esto desde la perspectiva de un diseñador de juegos, y pensé 'Quiero hacer videojuegos así'".

Trabajar junto a Meledandri durante seis años para completar la nueva película de "Mario" le ha permitido a Miyamoto "ver todo este proceso de cerca".

Estrellas de Hollywood como Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy y Seth Rogen fueron fichados para darle voz a los famosos personajes de Nintendo.

- Controversia -

Pero la película ya levantó controversias, sobre todo por el acento de Mario.

Diferente al acento italiano que Mario tiene en los videojuegos, muchos fans fueron sorprendidos el año pasado al escuchar en el tráiler a Pratt interpretar el personaje con acento estadounidense.

La explicación del supuesto descuido está en la trama de la película, y debería calmar el escepticismo de los espectadores.

Pratt ha sugerido que el acento de Mario (interpretado por Charles Martinet en los videojuegos) podría causar distracción en una película de larga duración.

"Hablamos desde el principio de la importancia de cimentar mi versión de la voz de Mario en algo que pudiera sustentar una línea emocional de 90 minutos", dijo Chris Pratt en las notas de prensa de la película.

Miyamoto espera que colocar a Mario en una película transmita a los fans la sensación de que él realmente existe.

"Siento que lo hemos logrado, espero que así sea", expresó.

Luego de Mario, ¿podrían venir nuevas adaptaciones de Nintendo? ¿Talvez una película de "Zelda"?

"¡Siempre hay posibilidades!", respondió Miyamoto.