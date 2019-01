Netflix consigue buenos resultados a finales de 2018

Jueves 17 de Enero de 2019 - Desde San Francisco (AFP)

La plataforma online de películas y series Netflix obtuvo buenos resultados en el último trimestre de 2018, logrando más de 8,8 millones de nuevos abonados, aunque su rentabilidad se vio afectada por la financiación de producciones originales para atraer a más clientes.

En el cuarto trimestre del ejercicio 2018, la compañía estadounidense incrementó su volumen de negocios en más de un 27% hasta los 4.187 millones de dólares, unos ingresos levemente inferiores a las previsiones de Wall Street.

La empresa continúa siendo la líder destacada de su sector con 139,26 millones de abonados a finales de 2018, pero afronta una competencia cada vez más feroz.

A pesar de los datos positivos, el margen de beneficio de la empresa, el dinero que guarda una vez descontados los gastos, cayó al 5,25% en el cuarto trimestre, frente al 7,5% del año anterior, "debido al gran número de títulos estrenados durante el trimestre", explicó Netflix.

El margen del 10% conseguido en todo el año cumplió, sin embargo, con las expectativas de la compañía californiana.

"Nuestro plan multianual consiste en seguir aumentando de forma significativa nuestra oferta, mientras incrementamos más rápidamente nuestro volumen de negocios", aseguró.

Netflix acaba de anunciar su mayor alza de precios en Estados Unidos desde su creación. La oferta básica pasará de 7,99 dólares a 8,99, y su suscripción más completa, que permite ver los programas en cuatro pantallas a la vez y en muy alta definición, costará 15,99 dólares en lugar de 13,99 dólares.

La empresa decidió cambiar sus tarifas después de haber invertido mucho dinero en los últimos años para mejorar su oferta frente a la competencia de HBO, Hulu y Amazon.

Entre las producciones financiadas por Netflix están las series "Stranger Things", "The Crown" y "Orange Is The New Black", así como "Roma", la película de Alfonso Cuarón que acaba de recibir los Globos de Oro a la mejor cinta extranjera y al mejor director.

Las nuevas tarifas se aplicarán a todos los abonados en Estados Unidos y a quienes pagan en dólares en América Latina, por ejemplo en Barbados y Belice, y en el Caribe. Las subidas de precios serán inmediatas para los nuevos usuarios y se llevarán a cabo en los próximos meses para los demás clientes.

Otras noticias

La plataforma online de películas y series Netflix obtuvo buenos resultados en el último trimestre de 2018, logrando más de 8,8 millones de nuevos abonados, aunque su rentabilidad se vio afectada por la financiación de producciones originales para atraer a más clientes.

Los anillos de Saturno han aparecido recientemente, hace apenas entre 10 y 100 millones de años, según afirman investigadores en un estudio publicado este jueves en la revista Science basado en las últimas observaciones de la sonda Cassini.

"Shutdown" en EEUU afecta publicación de cifras del comercio de Canadá » El cierre parcial del gobierno estadounidense está teniendo impactos más allá de las fronteras, reveló este jueves la agencia de estadísticas de Canadá, que se vio forzada a suspender la publicación de su balanza comercial por falta de información.

El Consejo del FMI se reunirá en "las próximas semanas" para analizar datos de Venezuela » El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) va a reunirse en las "próximas semanas" para discutir la situación en Venezuela, que el año pasado finalmente entregó al organismo sus datos económicos, informó este jueves un portavoz del organismo.

Cataluña decreta una moratoria para construir en la Costa Brava » El gobierno regional de Cataluña (noreste de España) aprobó este jueves una moratoria de un año para paralizar nuevas construcciones en el litoral de la turística Costa Brava después de una campaña de protestas de activistas medioambientales y vecinos.

Jefe de Apple pide una ley que permita a usuarios borrar información online » El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, instó este jueves a los legisladores estadounidenses a aprobar una ley de privacidad que permita a los consumidores ver y borrar la información personal guardada en una base de datos central.

Huelga masiva en el sector público en Túnez » Transportes, escuelas y administraciones estaban paralizadas este jueves en Túnez por una huelga general masiva en los servicios públicos, en un contexto político tenso al inicio de un año electoral.