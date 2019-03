"Esto no es agua", dicen en Brasil dos meses después del desastre de Brumadinho

Sábado 23 de Marzo de 2019 - Desde Juatuba (Brasil) (AFP)

El pescador José Geraldo dos Santos usa un largo palo para empujar su bote por el Paraopeba para no salpicarse, porque -dice- el agua espesa y marrón rojizo de ese río del sudeste de Brasil es tóxica (AFP/AFP)

El pescador José Geraldo dos Santos usa un largo palo para empujar su bote por el Paraopeba cuidando de no salpicarse porque, dice, el agua espesa y marrón rojizo de ese río del sudeste de Brasil es tóxica.

José Geraldo, de 67 años, considera que el río está demasiado contaminado para la pesca o incluso para abrevar a sus animales, dos meses después del colapso de una presa de la gigante minera Vale aguas arriba, que generó un tsunami de 13 millones de metros cúbicos de lodo y residuos mineros.

Le han aconsejado incluso que ni siquiera "pise el barro" a orillas del Paraopeba, un afluente del río Sao Francisco, el segundo más largo de Brasil.

"Los investigadores que vinieron aquí dijeron que tomará de ocho a 10 años" recuperar el río, afirma el pescador, que vive a 45 kilómetros de Brumadinho, la localidad de Minas Gerais que quedó parcialmente sepultada por los residuos liberados por la ruptura de la presa el 25 de enero.

Los equipos de rescate siguen recuperando cuerpos bajo el lodo. El balance actual es de 211 muertos y 95 desaparecidos.

Vale, las agencias gubernamentales y los grupos ambientalistas aún evalúan el impacto de este desastre industrial, uno de los peores de la historia de Brasil, sobre la calidad del agua río abajo. Sus observaciones difieren fuertemente entre ellas.

"Esta agua es tan densa y espesa que no puede llamarse agua", dice Malu Ribeiro, de la Fundación SOS Mata Atlántica, en un video publicado por esa organización no gubernamental para resaltar el daño causado al Paraopeba.

Antes de que la presa se derrumbara, el agua era "clara como el cristal, llena de peces", afirma Ribeiro.

- "Contaminantes graves" -

Esa catástrofe ocurrió apenas tres años después de un accidente similar en el municipio de Mariana, también en Minas Gerais, que en noviembre de 2015 dejó 19 muertos y devastó ecosistemas enteros al recorrer el lecho del río Doce hasta el océano Atlántico, a 660 km de distancia, en la que se considera la peor tragedia ambiental en la historia de Brasil.

En el caso de Brumadinho, Vale ha tratado de contener la contaminación instalando barreras para evitar que el material tóxico llegue al Sao Francisco, cientos de kilómetros río abajo.

Hasta ahora, según la empresa, el análisis de calidad del agua muestra que los niveles de toxicidad cerca de la represa se ubican "por debajo de los límites legales para los residuos mineros" y "no son perjudiciales para la salud".

Y sus técnicos predicen que los lodos de la represa "no llegarán al Sao Francisco", según destacó Vale en un comunicado difundido el viernes.

SOS Mata Atlántica asegura en cambio que sus datos muestran altos niveles de desechos tóxicos en el Paraopeba y que la fuente de esa contaminación es la represa de Brumadinho.

Varias muestras tomadas en los tramos superiores del agua a principios de mes revelan concentraciones de cobre, hierro, manganeso y cromo que exceden los límites máximos permitidos por la ley brasileña.

"Estos son contaminantes graves", dice Romilda Roncatti, de SOS Mata Atlántica.

Pero las autoridades aseguran que los residuos no se han extendido más de un kilómetro río abajo y atribuyen el aumento de la turbidez a las fuertes lluvias.

"Es normal en esta época del año encontrar altos niveles de elementos como hierro o manganeso. Estos dos elementos siempre tienen concentraciones más altas durante las inundaciones", afirma Eduardo Viglio, del Servicio Geológico de Brasil, que se encarga de recopilar datos sobre minerales y recursos hídricos.

Las tomas realizadas por la agencia gubernamental muestran que las lecturas de oxígeno y acidez son "normales", agrega.

José Geraldo dos Santos sostiene que esos datos oficiales no condicen con la realidad que él vive.

El aumento de los niveles de contaminación del Paraopeba lo ha privado de los ingresos que le proporcionaba la pesca.

"Las personas que manejan el tratamiento del agua han dicho que no podemos usarla", subraya. "Este lugar ya no me sirve".

Vehículos de marca Mercedes Benz presentarían fallas en información sobre airbagairbag (05/03/2019)

MOTOCICLETAS YAMAHA MODELOS YZFR3 y MT 03 PODRÍAN PRESENTAR PROBLEMAS EN MANGUERA DE RADIADOR (05/03/2019)

Vehículos de marca Mercedes Benz presentarían fallas en información sobre airbagairbag (04/03/2019)

Autos Ford podrían presentar falla en suspensión trasera (27/02/2019)

Digemid comunica resultado critico de calidad en Surgical Blades N° 10 (11/02/2019)

Otras noticias

En el norte de Chile, cubierto por el desierto más árido del mundo, el agua siempre ha sido un problema. Ahora, en Antofagasta, capital de la minería del cobre, la mayoría de hogares recibe agua desalinizada, lo que la hace la mayor urbe de América Latina en beber agua de mar.

El pescador José Geraldo dos Santos usa un largo palo para empujar su bote por el Paraopeba cuidando de no salpicarse porque, dice, el agua espesa y marrón rojizo de ese río del sudeste de Brasil es tóxica.

El BID cancela su reunión anual en China tras controversia por Venezuela » El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este viernes que cancela su reunión anual prevista para la próxima semana en China, luego de que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, acusara a Pekín de negarle la visa al delegado nombrado por Juan Guaidó para representar a Venezuela.

California declara emergencia en zonas en riesgo por incendios forestales » California decretó el viernes la situación de emergencia en todo este estado del oeste de Estados Unidos para así agilizar la liberación de recursos destinados a la protección de 200 comunidades vulnerables, antes de que comience la temporada de incendios forestales.

Pinterest revela su proyecto para entrar en bolsa » La aplicación para compartir fotos Pinterest reveló este viernes su proyecto para entrar en bolsa, según los documentos presentados por la compañía estadounidense al regulador de Wall Street.

La Nasa difunde fotos del gran meteorito que nadie vio » La Nasa difundió este viernes fotografías tomadas por uno de sus satélites del poderoso meteorito que sobrevoló el mar de Bering el 18 de diciembre, sin que fuera visto por ningún humano.

Presentan un insólito pingüino albino en un zoo de Polonia » Un pingüino de El Cabo (Spheniscus demersus) albino, un caso rarísimo en esta especie sudafricana en peligro de extinción, fue presentado este viernes por primera vez en el parque zoológico de Gdansk, en el norte de Polonia.