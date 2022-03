El presidente del gobierno español urgió a la Unión Europa (UE) a actuar para bajar los precios de la energía y no convertirse en "rehén" de Vladimir Putin por su dependencia de los hidrocarburos rusos, en una entrevista publicada el martes por el diario Financial Times.

El socialista Pedro Sánchez lleva a cabo desde hace semanas una campaña entre sus pares de la UE para limitar el encarecimiento de la electricidad, que golpea especialmente a su país.

Y propone hacerlo "desacoplando" en el mercado energético europeo el precio de la electricidad del precio del gas, cuya disparada se ha visto agravada por la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas como consecuencia a Rusia, de cuyo gas depende buena parte del continente.

El martes, Sánchez debía mantener una reunión virtual con el primer ministro irlandés Micheál Martin, tras haber hablado la víspera con el presidente francés Emmanuel Macron en París y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Bruselas.

"Si la UE no nos da herramientas para responder a esta emergencia energética, será difícil no solo para España sino para todos los Estados miembros soportar el enorme coste económico" de la crisis, dijo al Financial Times.

Y defendió que Moscú buscó deliberadamente mantener muy altos los precios de la energía en Europa el año pasado, manteniendo bajas sus reservas, como parte una estrategia previa a la invasión de Ucrania.

"Tenemos que defender a nuestros conciudadanos, Europa no puede ser un rehén energético de Putin", subrayó.

Duramente afectada por la disparada de los precios de la energía, que ha provocado la ralentización de algunas industrias, España se presenta además como una alternativa al gas ruso, al disponer, entre otros, de seis terminales que permiten regasificar y almacenar gas natural licuado, pero denuncia la falta de interconexiones con el resto de la UE para su transporte.

Los líderes de la UE celebrarán el jueves una cumbre dedicada a la energía y a Ucrania, que estará precedida por una cumbre de la OTAN por la mañana. Ese mismo día, los dirigentes de las potencias del G7 también se reunirán en Bruselas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, debe participar en estos encuentros, en un momento de máxima tensión con Rusia.