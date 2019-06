Escándalo de Odebrecht se alimenta con nuevas revelaciones en Perú »

Viernes 28 de Junio de 2019 - Desde Lima (AFP)

El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, que salpica a cuatro expresidentes, cobró nuevos bríos con las revelaciones sobre pagos ilegales en contratos ahora no incluidos en las investigaciones de la fiscalía.

Los nuevos casos, que incluyen pagos ilegales en la construcción de un gasoducto durante el gobierno de Ollanta Humala, se suman a la denuncia de un fiscal contra un colega de haber supuestamente facilitado la fuga del país del exmandatario Alejandro Toledo.

Un portal de periodismo de investigación que filtra informes sobre el caso Odebrecht publicó "planillas" de "pagos ilegales" de la brasileña en 11 contratos "que hasta ahora no habían sido siquiera mencionados en los acuerdos de confesión o de indemnización" entre la empresa y la fiscalía peruana.

Son "registros de más de 45 pagos vinculados a nuestro país, por más de 10 millones de dólares. Son pagos ilegales a beneficiarios finales asociados a once proyectos públicos", según el portal IDL-Reporteros, que dirige el periodista Gustavo Gorriti.

"Las planillas provenían, obviamente, del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht", donde eran registrados los pagos ilegales, como sobornos o aportes a campañas electorales.

"No había la seguridad de que todos los pagos fueran sobornos, pero sí que todos ellos eran ilegales, clandestinos, producto de lavado de dinero" y casi todos se hicieron "antes del arresto de Marcelo Odebrecht en 2015", dijo el portal.

IDL-Reporteros indicó que "en todos los casos, los receptores del dinero figuran con 'codinomes' (nombres en código) en estas planillas".

Las planillas registran pagos a personas apodadas como Disco US$ 400.000, Princesa US$ 900.000, Gaza US$ 430.000, Magali US$ 450.000, French US$ 500.000, Novatos US$ 200.000, Magneto US$ 40.000, Japa US$ 50.000, Sorte US$ 50.000, Magneto US$ 40.000 y Vermelho US$ 189.474.

- Gasoducto -

Tres millones de dólares pagados están ligados al contrato de construcción de un gasoducto que va desde la selva al mar, cruzando los Andes.

"Hasta hoy, Odebrecht no había reconocido el pago de sobornos (u otros pagos ilegales) en el proyecto del Gasoducto del Sur", contrato "por más de 7.000 millones de dólares durante el gobierno de Ollanta Humala", dijo el portal.

"Hubo 19 pagos a diferentes codinomes vinculados con ese proyecto entre el 15 de abril y el 12 de noviembre de 2014, por una suma total de más de 3 millones 200 mil dólares", añadió.

El expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia estuvieron nueve meses en prisión preventiva acusados por la fiscalía de recibir aportes ilegales de campaña de Odebrecht.

Algunas de las otras transacciones están ligadas a las obras de una línea de metro en Lima, una autopista costera entre Lima y el vecino puerto del Callao, una ruta suburbana en la ciudad andina del Cusco y una carretera amazónica entre Perú y Brasil.

"Lo notable en este caso es que casi todas las transacciones registradas en las planillas filtradas no figuraban en las confesiones ni en las delaciones premiadas de Odebrecht, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni tampoco en Perú", destacó ILD-Reporteros.

- ¿Inactividad? -

Después de Brasil, Perú ha sido el país más sacudido por el escándalo de Odebrecht. Las investigaciones de la fiscalía condujeron a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 y al suicidio del exmandatario Alan García en abril de 2019.

Kuczynski está con prisión domiciliaria y Toledo enfrenta un pedido de extradición desde Estados Unidos. También están en prisión preventiva la opositora Keiko Fujimori, la exalcaldesa limeña Susana Villarán y una decena de exfuncionarios.

A las nuevas revelaciones sobre pagos ilegales se suman las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien afirmó en un programa de televisión que la "inactividad" de un colega suyo facilitó la fuga de Toledo a Estados Unidos a inicios de 2017.

"Hubo inactividad (...). En el expediente [de Toledo] no se registra nada desde el 21 de noviembre [de 2016] hasta el 10 de enero [de 2017], cuando el fiscal Hamilton Castro recién decide iniciar las diligencias" contra Toledo, dijo Pérez, el miembro más prominente del equipo de la fiscalía que investiga el caso Odebrecht.

Castro se defendió este jueves: "No ha habido ninguna inactividad de parte mía y de ningún fiscal que estuvo bajo mi dirección", dijo a la prensa.

"No sé cuales son las motivaciones del señor Pérez, pero yo creo que debería estar abocado a los casos que tiene a su cargo", agregó.

