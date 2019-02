El secretario de Comercio de EEUU violó reglas éticas »

Martes 19 de Febrero de 2019 - Desde Washington (AFP)

Un organismo de control de la administración de Estados Unidos amonestó este martes al secretario de Comercio, Wilbur Ross, por no haber respetado las reglas éticas gubernamentales sobre inversiones privadas.

La oficina federal encargada de las cuestiones de ética (OGE) indicó en una carta que Ross, de 81 años, había falseado sus declaraciones en dos ocasiones, en 2017 y 2018, al afirmar que había vendido sus acciones de la entidad crediticia de Florida BankUnited, donde trabajó como miembro de la junta directiva.

Después de una primera advertencia en junio del año pasado, Ross volvió a declarar que las había vendido, aunque no lo hizo hasta octubre de 2018, de acuerdo con la carta de Emory Rounds, director de la agencia ética.

Rounds dijo que por lo tanto la agencia se había negado a certificar el informe inexacto de la situación financiera de Ross del año 2018, debido a que en el momento en que lo presentó no estaba "cumpliendo" con su acuerdo de ética.

La advertencia inicial de la agencia en julio citó varias inexactitudes en el reporte de 2017 y dijo que tales declaraciones falsas incrementaban el riesgo de una "seria violación criminal".

Ross ha enfrentado auditorías negativas en repetidas ocasiones desde que llegó a su cargo en 2017, pero dijo en un comunicado que en octubre vendió las acciones de BankUnited después de enterarse de que un intento anterior de vender no había tenido éxito.

El secretario de Comercio dijo que las acciones en cuestión fueron tasadas en 3.700 dólares, "una cantidad que los reguladores federales consideran mínima y por debajo del umbral de un posible conflicto de intereses".

"Por lo tanto, incluso si un asunto de BankUnited se hubiera presentado ante el departamento mientras yo era el propietario de las acciones - y yo no he sido informado de ningún asunto de este tipo - no habría sido descalificado para trabajar" en el departamento de Comercio, dijo.

Ross dijo que estaba "decepcionado" de que su informe no hubiera sido certificado.

"Sigo comprometido a cumplir mis acuerdos éticos y a adherirme a la directriz de ética de los funcionarios" del departamento de Comercio, añadió.

