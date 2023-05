El primer escaneado en tres dimensiones y tamaño real de los restos del "Titanic" fue publicado el miércoles y puede ayudar a los científicos a determinar con mayor precisión las condiciones del más famoso de los naufragios, ocurrido en 1912.

Estas imágenes inéditas en alta resolución, publicadas por la BBC, se crearon utilizando cartografía de aguas profundas.

Reconstruyen con gran detalle los restos del barco, hundidos en el mar a casi 4.000 metros de profundidad.

El lujoso transatlántico naufragó tras chocar con un iceberg en su viaje inaugural de la ciudad inglesa de Southampton hacia Nueva York en abril de 1912.

De los 2.224 pasajeros y tripulantes que viajaban a bordo del barco, el mayor transatlántico del mundo en el momento en que fue fletado, murieron más de 1.500.

Sus restos han sido objeto de numerosas exploraciones desde que se descubrieron por primera vez en 1985 a unos 650 km de las costas de Canadá, pero las cámaras nunca pudieron captar el barco en su totalidad.

Esta reconstrucción fue llevada a cabo en 2022 por la empresa de cartografía submarina Magellan Ltd y por Atlantic Productions, que está realizando un documental sobre el proyecto.

Varios sumergibles controlados a distancia desde un barco especializado pasaron más de 200 horas inspeccionando los restos del "Titanic" en el fondo del Atlántico y tomaron más de 700.000 imágenes para crear el escáner.

No se les permitió tocar nada "para no dañar los restos", explicó a la BBC Gerhard Seiffert, responsable de Magellan Ltd, que dirigió la expedición.

"El otro reto era que había que cartografiar cada centímetro cuadrado, incluso las partes poco interesantes como el barro entre los escombros, que se necesitan sin embargo para llenar el espacio entre objetos interesantes", explicó.

Las imágenes muestran el barco, con la popa y la proa separadas y rodeadas de escombros, como si hubiera sido levantado del lecho marino, revelando incluso los detalles más pequeños, como el número de serie de una de las hélices.

Los nuevos escáneres podrían arrojar más luz sobre lo que le ocurrió exactamente al transatlántico, en un momento en que historiadores y científicos trabajan a contrarreloj ante la continua desintegración de sus restos.

"Ahora por fin logramos ver el 'Titanic' sin interpretaciones humanas, directamente a partir de pruebas y datos", declaró a la BBC Parks Stephenson, historiador e ingeniero que lleva muchos años estudiando el más famoso de los naufragios de la historia.

"Todavía hay mucho que aprender" de los restos del barco, que son "esencialmente el último testigo ocular superviviente de la catástrofe", afirmó. "Y tiene historias que contar".