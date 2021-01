De medallista olímpico a los eSports, el nuevo reto de Gauthier Klauss

Fichado recientemente por el equipo de eSports Vitality, el francés Gauthier Klauss, excampeón mundial y bronce olímpico en el canotaje, consideró en declaraciones a la AFP que los métodos y valores del deporte tradicional son "extrapolables" al mundo de los videojuegos.

Su llegada como mánager de los jugadores de Rocket League y de Fortnite se enmarca en una tendencia del sector de recurrir a deportistas de alto nivel en la búsqueda de un mayor rendimiento.

En Vitality, el equipo líder de eSports en Francia, coincide con su excompañero en canoa biplaza Matthieu Péché, mánager del equipo de Counter-Strike.

Pregunta: Como exdeportista de alto nivel, ¿qué puede aportar a Vitality?

Los francéss Gauthier Klauss (D) y Matthieu Peche compiten en la semifinal C2 de slalom en canoa durante los Juegos Olímpicos de Río-2016 el 11 de agosto de 2016 en Brasil (AFP/AFP)

Respuesta: "Voy a intentar aportar mi experiencia con mi perfil, con valores propios al mundo del deporte pero también a mis propios valores. Luego voy a esperar que los jugadores compartan conmigo su universo para que creemos nuestra propia fórmula. He crecido en el mundo del deporte, que es diferente al de los eSports, pero hay muchas cosas que son extrapolables".

P: ¿Sobre qué va a trabajar en concreto con los jugadores?

R: "Todo lo que gira en torno a los buenos hábitos de vida tiende a ser imprescindible en el mundo del deporte y comienza a serlo en el mundo de los eSports. La nutrición, el sueño... Todavía no está completamente definido en los eSports en general. En Vitality hace dos años que se ocupan de esos asuntos. Va a ser un primer asunto a abordar con mis jugadores y luego todo lo que se refiere al entrenamiento. Muchos jugadores profesionales no tienen un planning, no tienen un plan de entrenamiento, ni un plan de rendimiento. Hay que investigar sobre eso y construir".

P: ¿Cómo esas nociones pueden hacer progresar a los jugadores de videojuegos?

R: "Un jugador puede conseguir varias grandes victorias acostándose tarde o comiendo mal, es posible. Por contra la longevidad, la permanencia en un alto nivel, estar siempre arriba, eso es algo más complicado. Los buenos hábitos lo permiten. Eso es lo que les explico. Que puede que en el pasado ganaran ellos solos en su habitación comiendo de McDonald's... Pero lo que tienen que comprender es que los eSports van muy rápido, todavía más que el deporte clásico, y yo lo que necesito es constancia. Eso no es habitual en los eSports. Consolidar los buenos hábitos, eso es lo que va a permitir que el jugador esté con buena salud mucho tiempo, que rinda y que tenga ganas de jugar mucho más tiempo".

P: Entre el mundo del piragüismo y el mundo de los eSports, ¿hay mucha diferencia?

R: "Sí, pero también nos une la búsqueda de las victorias. La punta de la flecha es la misma, que es ser el mejor del mundo, así que el proceder diario y de lucha mental en un universo u otro es el mismo. Todo es extrapolable".

P: ¿Cree que el deporte tradicional puede aprender de los eSports?

R: "Mucho. Creo que los eSports han sacado fuerzas de su debilidad. En el principio, era algo que no se miraba. Unos chicos que jugaban desde su silla ante un ordenador... Mientras que el deporte tradicional es muy visual, se ve enseguida el gesto, lo colectivo. Finalmente, en los eSports han hecho que eso sea un punto fuerte y se han convertido en auténticos creadores de contenidos. El show que hay alrededor de los eventos eSports es algo de locos y el deporte tradicional ha olvidado desarrollar eso, en mi opinión".

P: Usted ha participado en Juegos Olímpicos, ¿tendrían su lugar los eSports en ese evento?

R: "Me cuesta responder a esa pregunta. Lo que es seguro es que los jugadores se convierten cada vez más en deportistas. El rendimiento no se decide en el mismo lugar, se juega más en el plano cognitivo que físico, ¿pero qué es un deportista? ¿No es alguien que va en busca de una medalla y que hace todo lo posible diariamente para lograrlo? La pregunta está en el aire".