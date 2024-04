Cualquier Otro puede ser presidente de Estados Unidos

A la hora de elegir presidente en noviembre, los estadounidenses probablemente tendrán como principales opciones al demócrata Joe Biden y al republicano Donald Trump. Aunque también podrían votar por "Cualquier Otro".

Un profesor texano y veterano de 35 años decidió cambiar legalmente su nombre completo a "Literally Anybody Else" [Literalmente Cualquier Otro, en español] y recolecta firmas para postularse como candidato independiente a la Presidencia, ahora que tiene edad para hacerlo.

"Mi nombre es Literally Anybody Else y estoy postulando a la presidencia de Estados Unidos", dijo recientemente en una entrevista a la cadena WFAA de Dallas, en Texas, sur del país. "No es necesariamente acerca de mí, como persona, sino de considerar a 'Literalmente Cualquier Otro' como una idea", explicó.

Desde mediados del siglo XIX, solo presidentes de los partidos Republicano y Demócrata han ejercido el poder en el país, pese a que en la contienda también llegan a participar postulantes independientes.

En Estados Unidos, "somos 300 millones de personas, podemos hacerlo mejor (...). Realmente debería haber alguna salida para personas como yo que están tan hartas de esta constante toma de poder entre dos partidos que simplemente no beneficia a la persona común", explicó Else, que antes se llamaba Dustin Ebey.

"La gente vota por el menor de dos males, no por alguien en quien realmente creen o apoyan (...). Deberían tener la opción de votar por alguien que se les parezca y los represente, no por el menor de dos males. Lo rechazo", agregó.

El candidato ya hace campaña con una camiseta que dice "Literally Anybody Else 2024" y necesita al menos 113.000 firmas de simpatizantes que no hayan votado en las elecciones primarias para poder ser considerado en la papeleta de votación.

De no mediar sorpresas, Biden, quien busca la reelección, y Trump, quien quiere volver al poder, se medirán en noviembre, y recientes sondeos de votación muestran una ajustada diferencia entre ambos.

"No me estoy engañando. Esto será muy difícil, pero no es imposible. Mi esperanza es tener a Donald Trump, Joe Biden y luego, a Literalmente Cualquier Otro justo debajo", consideró Else.

Aunque también tiene la opción, permitida en Estados Unidos, de que el votante escriba "Literally Anybody Else" sobre una línea punteada que ofrece la papeleta de votación.