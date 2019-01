"Cancelen Davos", pide el escritor estadounidense Anand Giridharadas »

Lunes 21 de Enero de 2019 - Desde Davos (Suiza) (AFP)

"Cancelen Davos" pidió este lunes el escritor estadounidense Anand Giridharadas, un exempleado de la consultora McKinsey y autor de un polémico libro contra la élite política y económica mundial, que cada año se reúne en el Foro de la pequeña estación de esquí suiza.

Según el autor Davos "consiste básicamente en hacer lobbying disfrazándolo de conferencia, ir de fiesta juntos, conocer a gente", explica el autor del libro "Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World" ("Los ganadores se lo llevan todo: la farsa de la élite de cambiar el mundo".

"Conozco a numerosos periodistas, políticos y otros participantes que han venido [a Davos] durante años y bajaron la guardia tras caer bajo el encanto de los millonarios que están aquí. El foro se ha convertido en el lugar perfecto para los ricos y los poderosos para disimular sus intereses bajo valores comunes a todo el mundo", dijo en una entrevista a la AFP.

El Foro Económico Mundial (WEF), fundado en 1971 por el profesor de economía alemán Klaus Schwab, que todavía lo dirige a los 80 años, se jacta de buscar un mundo mejor pero muchos lo critican por su presunta hipocresía.

"Creo que hay que cancelar Davos", afirma Giridharadas. "Lo más importante que debe producirse en el mundo es que las personas que se reúnen en Davos renuncien a su influencia en beneficio de las políticas públicas y que dejen de manipular el debate sobre la manera de arreglar los grandes problemas que todos compartimos", aseguró.

Otras noticias

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, anunciaron el lunes que los dos países habían firmado un acuerdo de libre comercio.

Tras el colapso del vertedero de basura de La Paz, el miércoles pasado, un ejército de "chalecos amarillos" de la municipalidad se ha puesto manos a la obra para limpiar la basura de la capital boliviana que amenaza con convertirse en un problema de salud para su millón de habitantes.

ONU advierte que guerras comerciales y cambio climático afectan crecimiento mundial » La ONU advirtió este lunes que las disputas comerciales, el cambio climático y las actitudes egoístas a la hora de resolver problemas globales están amenazando el crecimiento mundial.

"Cancelen Davos", pide el escritor estadounidense Anand Giridharadas » "Cancelen Davos" pidió este lunes el escritor estadounidense Anand Giridharadas, un exempleado de la consultora McKinsey y autor de un polémico libro contra la élite política y económica mundial, que cada año se reúne en el Foro de la pequeña estación de esquí suiza.

Policía de Rio estrenará sistema de reconocimiento facial en el Carnaval » La Policía de Rio de Janeiro estrenará en el Carnaval un sistema de reconocimiento facial como medida para combatir la inseguridad en este polo turístico de Brasil, informó el responsable de la institución citado por la prensa local.

Italia pide sanciones contra Francia por el franco africano, al que califica de moneda colonial » El viceprimer ministro italiano, Luigi Di Maio, líder de la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas, pidió a la Unión Europea que estudie "sanciones" para países que como Francia "empobrecen a África" con el franco CFA, considerado una divisa colonial.

Francia multa a Google con 50 millones de euros por uso de datos personales » La autoridad francesa de protección de datos anunció este lunes que infligió una multa récord de 50 millones de euros a Google por no haber informado claramente a sus usuarios sobre su política de uso de datos personales.