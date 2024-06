Este domingo 9 de junio se cumple una semana de la pesadilla de más de 20 mil pasajeros que llegaron hasta el aeropuerto Jorge Chávez tras problemas de luz en la pista de aterrizaje.



EXCUSAS



En conversación con Panorama, el adjunto contra la corrupción del Estado de la Defensoría del Pueblo, Marcos Ibazeta indicó que la respuesta de Corpac los dejó sorprendidos, ya que habría sido producto a pericotes.



Me dijeron que las condiciones de la tierra y deterioro de cable, su antigüedad y hasta los ratones pueden haber estado corroyendo esto, no nos pareció aceptable, comentó.



Finalmente, Ibazeta dejó abierta la posibilidad de que pueda volver a suceder este tipo de casos, en caso Corpac no tome medidas de contingencia y realice reparaciones en el terminal aéreo.

