GRABADO el 06-08-2025

Intentó incendiar negocio con dueños adentro: ¿Familia de extorsionadores?

Una familia en Cajamarca fue víctima de extorsión por parte de la banda criminal Red de Fuego, cuyos integrantes no dudaron en intentar incendiar su negocio con ellos adentro. Según los agraviados, todo comenzó con una serie de mensajes amenazantes, en los que se les exigía el pago de un cupo bajo la amenaza de hacerle daño a su hijo.



Ante la negativa de la familia, uno de los extorsionadores, identificado como Junior Segundo Zambrano (43), llegó al establecimiento con un galón de gasolina e intentó prenderle fuego al negocio con los propietarios en el interior. La Policía Nacional del Perú (PNP), alertada por los vecinos, actuó de inmediato y logró capturar a Zambrano junto a su cómplice y yerno, Wilsón Díaz Rodríguez, quien también estaba implicado en las amenazas.



