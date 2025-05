GRABADO el 29-04-2025

Señora ciruela 2025 es víctima de extorsión

La "señora ciruela 2025", en la provincia de Virú, está en la mira de una banda de extorsionadores que la amenazaron de muerte y le exigen el pago de 10 mil soles.



La víctima, identificada como Rocío Desposorio Desposorio, se dedica al rubro textil y teme por su vida.



La empresaria denunció que, desde el último jueves, facinerosos le enviaron mensajes de texto a su celular, vía el aplicativo WhatsApp, para amedrentarla que atentarían contra su integridad física y de su familia en caso no "colabore".



Los delincuentes le advierten que conocen todos sus movimientos e incluso que confecciona la ropa de un colegio particular en el distrito de Virú.



"mire señora, aquí sabemos todo de usted. Nos colabora con la suma de 10 mil soles, caso contra tu vida", es el mensaje amenazante que le dejaron a la "señora ciruela 2025".



Los criminales también le indican que, si bloquea el número y no obtienen respuesta alguna, atacarán a balazos su inmueble.



Ante estas amenazas, rocío desposorio optó por no seguir participando de las actividades de la XXV feria internacional de la ciruela, que se desarrolló en Virú.



También hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad y agilicen las investigaciones correspondientes.



Señora ciruela 2025 es víctima de extorsión.

