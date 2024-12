En esta edición especial de #Navidad de #cafeconlachevez , reviviremos los momentos más memorables de figuras del espectáculo como Andrea San Martín, Patricia Cabrera, Rafael Cardozo, Tilsa Lozano, Kike Suero, Dilbert Aguilar y muchos más. #podcast #entrevista #trome



00:00 INICIO

00:55 JULIANA OXENFORD Y LOS CONFLICTOS CON SU PADRE.

03:01 LUIGUI Y RICKY REVELAN QUE NO DEJABAN ENTRAR A CHICAS AL HOTEL.

04:35 KARLA TARAZONA SOBRE SU RELACIÓN CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ.

06:24 ARTURO ÁLVAREZ LLORA POR SU CONFLICTIVA RELACIÓN CON SU HERMANO CARLOS ÁLVAREZ.

08:57 CARLOS ÁLVAREZ SE QUIEBRA POR LA MUERTE DE SU MADRE.

11:20 SHIRLEY ARICA SOBRE JEAN DEZA “¿QUIÉN ES JEAN DEZA”

15:02 ADOLFO CHUIMAN SOBRE SU RETIRO EN LA TV.

16:12 EFRAÍN AGUILAR SOBRE LAS PROSTIVEDETTES.

18:17 PAOLA RUÍZ SOBRE TULA Y MARIELLA.

23:10 LUCY CABRERA SOBRE TULA RODRÍGUEZ.

25:27 PATRICIA CABRERA SOBRE HAVIER ARBOLEDA EX DE SU HERMANA ANALÍ CABRERA.

30:15 AÍDA MARTÍNEZ REVLA QUE PERDÍO UN HIJO DE JULÍAN LEGASPI

33:10 CARLOS CACHO SOBRE LA ENTREVISTA AL ASESINO DE SU AMIGO MARCO ANTONIO.

38:30 YIDDÁ ESLAVA SOBRE SU SEPARACIÓN CON JULIÁN ZUCCHI

40:34 JULIÁN ZUCCHI RECUERDA EL EPISODIO DE SU TRANSMISIÓN ENVIVO ESTANDO EBRIO.

42:59 KIKE SUERO RECUERDA SUS JUERGAS.

45:48 TILSA LOZANO LANZA DARDO A VANESSA TERKES

48:41 ANDREA SAN MARTÍN SOBRE DEYVIS OROSCO: “GUERRA AVISADA NO MATA GENTE”.

55:16 DILBERT AGUILAR RECUERDA QUE CASÍ PIERDE LA VIDA.

57:56 ALE FULLER SOBRE SU RELACIÓN CON RENATO ROSSINI JR.

01:01:40 ANDREA SAN MARTÍN JUNTO A: ‘CACHUDAS, PERO CONCHUDAS’ LANZA DARO A DEYVIS OROSCO.

01:03:27 LESLIE MOSCOSO REVELA LOS BERRINCHES DE PEDRO LOLI CUANDO ÉL ERA INFIEL.

01:05:32 RAFAEL CARDOZO REVELA QUE EL ANILLO QUE LE DIO A CACHAZA FUE POR PRESIÓN.

01:09:24 METICHE RECUERDA SU INICIOS CON LAURA BOZZO.

01:15:35 PATRICIA ALQUINTA REVELA QUE LAURA BOZZO INFLUYÓ PARA QUE LA DESPIDAN DE TELEMUNDO.

01:18:05 DIANA SÁNCHEZ REVELA POR QUÉ NO TIENE HIJOS CON SU ESPOSO.



