GRABADO el 08-10-2025

ENVIVO VAMOS AL VARVamosAlVar 8/10/25

VAMOS AL VAR con Alan Diez, Jesús "El Tanke", Pedro García y Kevin Pacheco de lunes a viernes a las 10:00 p. m. por RPP en vivo.



¡Juega siempre de local con los préstamos con garantía inmobiliaria RTC! Golea a las deudas con tasas desde 19 anual, pide hasta 600 mil soles y plazos de pago de hasta 10 años. Ingresa a nuestra web y progresa con los mejores https://bit.ly/46ELw0V



vamosalvar



EnVivo VAMOS AL VAR 07 de OCTUBRE de 2025 07/10/2025



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, la voz de todo el Perú.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 08/10/2025 FCCRPP.

Chicho Salas analiza el presente de Alianza Lima y opina sobre Gorosito FCCRPP.

ENVIVO VAMOS AL VARVamosAlVar 8/10/25.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 08/10/25 PDFRPP.

Álvaro Rod anuncia su RETIRO de los escenarios ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 08/10/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 08/10/25 ECONOMIAXTODOS.

Selección Peruana: Miguel Araujo y su EMOTIVO mensaje a la nueva generación FCCRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 08/10/2025 ROTATIVARPP.

La emergencia del transporte urbano en Lima: Retos y propuestas RPPDESPACHO.

Manifestantes lanzaron huevos y piedras a PHILLIP BUTTERS ROTATIVARPP DESPACHO.

Licencia por embarazo: ¿Cuánto tiempo te corresponde y cómo solicitarla? ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO ENCENDIDOS 08/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

Tres hombres fueron ASESINAD0S en zona agrícola de San Martín de Porres RPPDESPACHO DESPACHO.

Dina Boluarte declaró que la delincuencia se ha fortalecido por la inmigración ilegal ENCENDIDOSRPP.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.