Un policía en retiro fue detenido, tras ser acusado de efectuar disparos en los exteriores de este condominio ubicado en la cuadra 14 de la avenida Mansiche en Trujillo.



En estos videos grabados por los presuntos agraviados, le increpan a esta persona de haberlos amenazado con un arma de fuego.



Se conoció que, una mujer, denunció este hecho que se produjo la madrugada de este miércoles, cuando un grupo de jóvenes compartían en una tienda cercana.



El acusado identificado como Ricardo Grados Valenzuela, al parecer se encontraba en estado de ebriedad y fue detenido por efectivos del escuadrón de emergencia y conducido al complejo policial Alcides Vigo Hurtado en la urbanización San Andrés.



Según los vecinos, no sería la primera vez que el ex policía reacciona de forma agresiva.



Un hecho que generó zozobra en los residentes y que involucra a un ex miembro de la institución policial.



