GRABADO el 24-05-2025

Encuentran tercera sección de la avioneta desaparecida en Pisco: Aún no hay rastros de la piloto

El Ministerio de Defensa comunica que se ha encontrado una tercera sección estructural de la aeronave desaparecida en Pisco. Se informa que si bien se ha hallado este material, todavía no hay rastro de la piloto Ashley Vargas.



LATINA EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 25 DE MAYO DEL 2025.

¿Convivencia antes que matrimonio? Parejas jóvenes prefieren vivir juntos para compartir gastos.

Todas las variedades de queso que puedes degustar: Productos 100 peruanos en el Salón del Queso.

Elegante desfile de motos en las calles de Lima: Buscan financiar programas de salud masculina.

Incendio se propaga a fábrica de triplay en VES: 15 unidades de bomberos atendiendo la emergencia.

Las últimas tendencias de la moda de invierno: Las mejores ofertas de ropa abrigadora en Gamarra.

LATINA EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 24 DE MAYO DEL 2025.

Personal abandona a paciente psiquiátrico en la calle: Lleva desaparecido desde hace trece días.

Les llegan los recibos aunque no tienen agua: Vecinos de Tumbes sufren por falta del servicio básico.

Encuentran tercera sección de la avioneta desaparecida en Pisco: Aún no hay rastros de la piloto.

Eva Ayllón revela todo: soledad, sacrificios y sorprendente verdad de su relación con Natalia Málaga.

El fenómeno Coffee Party llega a Lima: Reuniones que rompen el molde de las fiestas tradicionales.

¿La isla de Gilligan en el Callao? Paraiso chalaco que rinde homenaje a una historia que cruzó mares.

Además hoy día 25 de Mayo en el calendario del Perú.

