En un acto de violencia registrado en Tumbes, cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto lanzó un explosivo al interior de la vivienda del presidente de la cámara de comercio de Aguas Verdes. Las imágenes muestran al agresor arrojando una dinamita por la ventana y luego huyendo en motocicleta. Afortunadamente, la detonación no causó víctimas fatales, pero sí dañó el inmueble, rompiendo algunas lunas de la vivienda.



Lo que resultó más sorprendente fue la reacción de la mascota de la familia, que al percatarse del humo de la mecha, abandonó el lugar segundos antes de la explosión. La explosión causó un fuerte estruendo y dejó daños materiales en la propiedad, pero no provocó heridos.



Según los afectados, este ataque es parte de una serie de extorsiones que han sufrido, con los delincuentes exigiendo el pago de 25 mil soles a cambio de no atentar contra la vida del presidente de la cámara de comercio ni la de su familia. La policía está investigando el caso y trabajando para identificar a los responsables de este acto criminal.

Noticias adicionales en 24 Horas

Jorge Luis Montero Cornejo es el nuevo ministro de Energía y Minas

Tumbes: intervienen a 24 extranjeros que intentaban llegar a Lima

Callao: vecinos y autoridades marchan por la paz ante ola de criminalidad

Retiran de la Morgue cuerpo de joven barbero asesinado en Chorrillos

Trujillo: asaltan a mujer que retiró S/ 50 mil del banco

Policía herido en balacera en San Borja fue operado con éxito

Iquitos: hospital se inunda por fuertes lluvias

Barrios Altos: encuentran cadáver de un sujeto dentro de una maleta abandonada en el río Rímac

Reabren debate sobre proyecto que busca prohibir que dos personas se movilicen en motos lineales

Puente Piedra: asesinato de colectivero sería por presunto ajuste de cuentas

Desarticulan organización criminal “Los Gánster de las Finanzas”: hay 21 detenidos

Hernando de Soto sobre Andrés Hurtado: “No fue mi asesor, fue mi consejero”

Tumbes: arrojan explosivo en vivienda del presidente de la Cámara de Comercio de Aguas Verdes

Proponen ley para promover independencia del IRTP

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Además hoy día 01 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.