GRABADO el 26-07-2025

Puente Piedra: incendio en fábrica de plásticos lleva más de 4 horas de combate

Un incendio de código 3 afecta gravemente una fábrica de plásticos en Lomas de Zapallal, Puente Piedra. El siniestro comenzó alrededor de las 3:00 p. m. y, pese al esfuerzo de más de 20 unidades de bomberos, aún no ha sido controlado. Las llamas han provocado severos daños materiales y colapsos estructurales, aunque, hasta el momento, no se reportan víctimas ni heridos.



