GRABADO el 21-07-2025

BUKELE acaba con la IMPUNIDAD: CORRUPCIÓN ya no PRESCRIBIRÁ NUNCA MÁS NewsLR

¿Te imaginas un país donde los corruptos no puedan esconderse tras el paso del tiempo? En El Salvador, eso ya es una realidad. El presidente Nayib Bukele ha decretado que los delitos de corrupción no prescriben jamás, lo que significa que todo funcionario, político o empresario que haya saqueado al Estado podrá ser juzgado sin importar cuántos años hayan pasado.



Este cambio histórico marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad en América Latina. Mientras tanto, en el Perú, las leyes van en dirección opuesta: se acortan los plazos para investigar delitos de corrupción antiguos y se debilita la acción de la fiscalía. ¿Estamos retrocediendo?



En este video analizamos a fondo esta diferencia abismal entre ambos países. ¿Debería el Perú copiar el modelo salvadoreño? ¿Es justo que la corrupción tenga fecha de caducidad?



Comenta qué opinas y no olvides suscribirte par



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública





corrupción no prescribirá El Salvador

Nayib Bukele corrupción

delitos de corrupción El Salvador

Bukele impunidad

corrupción política América Latina

impunidad corrupción

reforma anticorrupción Bukele

corrupción Perú 2025

Congreso Perú corrupción

leyes corrupción El Salvador

impunidad en Perú

Fujimori corrupción

casos de corrupción impunes

justicia corrupción El Salvador

Bukele castigo a corruptos

corrupción pública castigo

corrupción no prescribe Bukele

corrupción política Perú

lucha contra la corrupción

justicia sin prescripción

colaboración eficaz Perú

leyes que protegen corruptos

impunidad legal

cambios leyes anticorrupción

medidas anticorrupción América Latina

Bukele justicia

corrupción histórica

castigo a funcionarios corruptos

sistema judicial El Salvador

corrupción política sin caducidad

justicia para casos antiguos

crímenes sin prescripción

Perú corrupción Congreso

Bukele vs Congreso Perú

corrupción de cuello y corbata

impunidad en América Latina

política y justicia en El Salvador

reformas judiciales Perú

justicia anticorrupción

reformas que blindan corruptos

Bukele elimina prescripción

crimen político sin castigo

impunidad latinoamericana

corrupción sin consecuencias

Bukele 2025 medidas

corrupción regional comparación

justicia retroactiva

leyes que cambian historia

reforma judicial Bukele

leyes anticorrupción duras

justicia transgeneracional

Perú favorece corruptos

corrupción antes de 2002 Perú

blindaje legal políticos

Bukele ejemplo anticorrupción

justicia sin fecha límite

casos judiciales históricos

impunidad retroactiva

justicia para el pueblo

El Salvador castiga corrupción

castigo sin límite de tiempo

CLAUDIA SHEINBAUM EN VIVO en LA MAÑANERA de HOY, 22 de julio de 2025 EnDirectoLR.

Regalitos para DINA BOLUARTE y bancadas recompuestas Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS.

Oficina de SANTIVÁÑEZ cuesta al Estado casi S/900 mil en salarios HardNews.

Dioses del Circo SEPARA a BAILARÍN que ACOSÓ a KORINA RIVADENEIRA LR.

¿FIN de la GUERRA? RUSIA y UCRANIA conversarán Noticias del 21 de julio de 2025 LR.

DINA BOLUARTE: NUEVA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO FINANCIAMIENTO ILÍCITO A PARTIDOS RMP HNewsLR.

ÚLTIMA HORA: ¿FIN de la GUERRA? RUSIA y UCRANIA conversarán Noticias del 21 de julio LR.

BUKELE acaba con la IMPUNIDAD: CORRUPCIÓN ya no PRESCRIBIRÁ NUNCA MÁS NewsLR.

PÁNICO en el mar: FERRY EN LLAMAS con 280 personas a bordo en INDONESIA NewsLR.

ISRAEL inicia ofensiva terrestre y bombardea Deir al Balah LR.

Venezuela abre investigación contra Bukele por torturas a más de 250 inmigrantes en CECOT LR.

Huyó de Perú por miedo a su expareja, pero él la siguió a Italia y la mtó LR.

¿TRUMP quiere convertir a EE.UU. en la CAPITAL CRIPTO MUNDIAL? NewsLR.

LUCIANO LÓPEZ: "EL SEÑOR GINO RÍOS ES ESCLAVO DE SUS PROPIAS PALABRAS HNewsLR shorts.

LUCIANO LÓPEZ: "LO QUE HA DICHO EL DEFENSOR DEL PUEBLO ES UNA ILEGALIDAD" HNewsLR.

Además hoy día 22 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.