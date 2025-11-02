GRABADO el 02-11-2025

Nuevas cifras del mercado inmobiliario 2025 - Feria Nexo Inmobiliario

En Diálogo Inmobiliario conversamos con Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), sobre las nuevas cifras del mercado inmobiliario 2025 presentadas en el Reporte Inmobiliario CODIP.

Ana Cecilia destacó la recuperación del sector, el crecimiento de la vivienda formal y los factores que están impulsando la demanda este año. Además, nos adelantó los detalles de la próxima Feria Nexo Inmobiliario, que se realizará del 13 al 16 de noviembre en Arena 1 San Miguel, el evento más importante del sector.

Nuevas cifras del mercado inmobiliario 2025 - Feria Nexo Inmobiliario.

