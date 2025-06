GRABADO el 16-06-2025

Barrio en Comas queda destruido y en peligro tras sismo en Callao: Piedras caen y suelo se raja

El temblor no afectó igual a todos. El suelo, en esta zona de Comas, es extremadamente frágil, y tras el sismo de magnitud 6.1, todo quedó gravemente afectado. Este es el testimonio preocupante de algunos vecinos.



LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025.

Teófilo Ventura, la única víctima mortal del sismo de 6.1.

BALANCE DE DAÑOS EN SISMO DE 6.1 EN LIMA Y CALLAO.

¿Cómo despertar la curiosidad de los niños hacia la lectura?.

¿Cómo se mueve el dinero en la minería ilegal?.

Así quedó el Callao tras el sismo de 6.1.

Adolfo Aguilar habla sobre su lucha contra la depresión en Habla Serio.

Logró ver que una pared caía mientras ocurría el sismo 6.1.

AUTORIDADES DE AMÉRICA LATINA Y UNIÓN EUROPEA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

¿Por qué tantos muros se derrumbaron tras sismo 6.1? No todos los ladrillos son para exteriores.

BALANCE DE DAÑOS TRAS SISMO 6.1 EN CALLAO: CASAS AL BORDE DEL COLAPSO.

Edificio a punto de colapsar tras sismo 6.1: "Aquí viven 15 personas, con niños y adultos mayores".

LATINA EDICIÓN MATINAL LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025.

¿Patricia Benavides volverá a ser Fiscal de la Nación? Incertidumbre tras su restitución.

Barrio en Comas queda destruido y en peligro tras sismo en Callao: Piedras caen y suelo se raja.

