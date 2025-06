GRABADO el 23-06-2025

Maido es el mejor restaurante del mundo: "La cocina peruana es mestiza"

El restaurante Maido, dirigido por el reconocido chef Mitsuharu Micha Tsumura, fue elegido el mejor restaurante del mundo en la edición 2025 de The Worlds 50 Best Restaurants, uno de los rankings gastronómicos más prestigiosos del planeta.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Joven es citado por su amigo de barrio y termina secuestrado: Capturan a sujetos detrás del crimen.

INTI RAYMI 2025: ¡ASÍ SE ALISTA CUSCO PARA LA FIESTA DEL SOL!.

"La esencia de Maido es la gente y su sabor": Micha habla tras premio de mejor restaurante del mundo.

Capturan a criminales y rescatan a 2 chicos de hostal de El Agustino.

Irán ataca base militar de Estados Unidos: ¿Cómo responderá Trump?.

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 23 DE JUNIO DEL 2025.

Se hizo pasar por cliente para alquilar la moto eléctrica, se subió y se fue.

PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA PRESUNTOS INTEGRANTES 'INJERTOS DEL CONO NORTE'.

Por la boca muere 'El Monstruo': "Yo mato gente inocente".

IRÁN ARREMETE CONTRA BASE DE ESTADOS UNIDOS EN QATAR ATAQUES EN MEDIO ORIENTE EN VIVO.

Alarma la salvó de morir durante asalto: Estos delincuentes causan terror en Los Olivos.

¡No mentía en las letras de sus canciones! Cantante cae con armas, celulares y acusado de crímenes.

"Los alumnos no están preparados": Escuelas de Arequipa afectadas por fuerte frío.

Delincuentes usan bolsas magnéticas para evitar ser rastreados.

Maido es el mejor restaurante del mundo: "La cocina peruana es mestiza".

Además hoy día 24 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.