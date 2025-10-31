Congreso tiene responsabilidad por difusión de datos en padrón electoral: ¿Hubo cálculo político?
En diálogo con Exitosa, el especialista en temas electorales, José Tello, sostuvo que el Reniec y el Congreso son responsables de la difusión de datos personales de la ciudadanía en el padrón electoral. Por ello, alertó que pudo haber un cálculo político detrás de la norma que permitió dicha divulgación.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú
Desde Exitosa Noticias
Petroperú acumula pérdidas por 355 millones de dólares: "La empresa está prácticamente quebrada".
Martín Ojeda: "En una acción desesperada el Gobierno anterior puso plazos que no pudo cumplir".
Paro de transportistas del 4 de noviembre: "No aceptamos bloqueos", asegura Martín Ojeda.
Comerciantes convocan a paro para el 6 de noviembre: "A nivel de Lima 1260 mercados pararán".
Te Buscamos: Servicio a la comunidad de personas desaparecidas en el Perú..
El panorama en San Juan de Miraflores tras celebración de Halloween.
VMT: Más de un millón de ciudadanos visitarán cementerio por el Día de Todos los Santos.
Hoy es feriado en todo el país: Se celebra el Día de Todos los Santos.
LIGA 1 EN VIVO FECHA 17 - ALIANZA LIMA VS MELGAR.
INFORMAMOS Y OPINAMOS con KARINA NOVOA - 31/10/25.
Chorrillos registra pistas con huecos: Alcalde asegura solución a "errores" priorizando gastos.
Basura acumulada en Chorrillos se ha generado por temas administrativos y deudas, señala alcalde.
Richard Cortez, alcalde de Chorrillos, niega cobro indebido registrado en video: Fue manipulado.
Congreso tiene responsabilidad por difusión de datos en padrón electoral: ¿Hubo cálculo político?.
Nuevo Congreso será muy fragmentado y varios partidos DESAPARECERÁN por votos bajos, según experto.
Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.