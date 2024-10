Debido al estado de emergencia, la policía viene efectuando operativos de control de identidad en distintas zonas de Trujillo. Personal de la unidad de servicios especiales (use) intervino a varias unidades de transporte público y de uso particular en inmediaciones del óvalo mochica.



Los ciudadanos se mostraron satisfechos por esta medida, pero pidieron que la policía acuda a los lugares considerados críticos por la incidencia de actos delictivos.



Los efectivos solicitaron el documento de identidad a las personas para verificar su situación policial y penal. Este transportista refirió los riesgos a los que se encuentran expuestos, además de hechos delictivos que se cometen al interior de sus unidades, muchas veces sin poder defenderse.

No faltaron aquellos que olvidaron su dni.



Se conoció que estos operativos se vienen ejecutando en otros puntos de la ciudad frente a la inseguridad que azota a distintas provincias de La Libertad que registra más de 200 homicidios.



