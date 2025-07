GRABADO el 08-07-2025

CHINA responde a EE.UU.: ¿ARANCELES: defensa económica o CHANTAJE POLÍTICO? NewsLR

¿Están los aranceles transformándose en un arma política? China acusa a Estados Unidos de usar los aranceles como herramienta de coerción económica, luego de que Trump amenazara con nuevos impuestos si no se lograba un acuerdo favorable.



En este video analizamos cómo esta estrategia podría afectar el comercio global, la estabilidad económica y las relaciones internacionales. ¿Se trata de una legítima defensa económica o de un chantaje político que pone en riesgo la cooperación global?



China advierte que responderá con medidas similares, abriendo la puerta a una posible guerra comercial con consecuencias impredecibles para precios, producción y empleo en todo el mundo.



Descubre todos los detalles y el impacto que esto puede tener en tu vida diaria.



Dale like, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios.



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública











aranceles China Estados Unidos

guerra comercial China EE.UU.

Donald Trump aranceles

China responde aranceles

coerción económica

tensión comercial China EE.UU.

política arancelaria global

aranceles como arma política

libre comercio China

chantaje económico China EE.UU.

medidas proteccionistas China

sanciones económicas China

Trump comercio China

estabilidad comercio mundial

conflicto comercial China Estados Unidos

consecuencias aranceles globales

impacto aranceles economía

relación China Estados Unidos

comercio internacional China

estrategia arancelaria Trump

aranceles y diplomacia

economía global 2025

precios y aranceles

empleo y comercio global

producción global China

respuesta China aranceles Trump

nuevas medidas arancelarias

presión económica China

amenazas comerciales Trump

política exterior EE.UU.

diplomacia comercial

libre mercado China EE.UU.

comercio mundial afectado

tensiones comerciales 2025

acuerdos comerciales China EE.UU.

guerra económica global

impacto económico mundial

instrumentos de presión económica

cooperación comercial internacional

diálogo vs sanciones

futuro del comercio global

restricciones comerciales

defensa económica China

chantaje político y aranceles

herramientas de coerción económica

comercio global en riesgo

consecuencias políticas aranceles

impacto en consumidores

protección mercado nacional

retaliación comercial China

exportaciones China EE.UU.

impacto exportaciones globales

política de sanciones

crisis comercio mundial

efectos aranceles economía mundial

noticias economía internacional

análisis guerra comercial

opinión guerra arancelaria

estrategias económicas globales

debate comercio internacional

economía China 2025

política internacional Trump China

relaciones comerciales mundiales

video análisis China aranceles

últimas noticias China EE.UU.

análisis político aranceles

política económica global

sanciones y comercio

comercio bilateral China EE.UU.

tensiones económicas globales

disputa comercial 2025

medidas proteccionistas

economía global actual

impacto precios globales

riesgos económicos mundiales

relaciones diplomáticas y comercio

futuro exportaciones China

presión sobre China comercio

retaliación arancelaria

instrumentos políticos comercio

presión global aranceles

crisis económica mundial

estabilidad económica global

opinión experta aranceles

análisis detallado guerra comercial

MINERÍA ILEGAL en PROTESTA y malas noticias para DINA BOLUARTE Sin Guion con Rosa María Palacios.

CLAUDIA SHEINBAUM en VIVO: la MAÑANERA de HOY, 9 de julio de 2025 EnDirectoLR.

LAS FIJAS DE LR PSG vs. REAL MADRID HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis lr.

Tragedia en el Jorge Chávez: ecuatoriana fallece en pleno check-in por paro cardíaco LR.

Comisión del Congreso rechazó el predictamen de Ley Mape HardNews.

JAIME CHINCHA, RMP Y JULIANA OXENFORD REVELAN SUS POSTURAS POLÍTICAS SúmateALaRepública shorts.

BRASIL y CHINA revolucionan SUDAMÉRICA: el tren BIOCEÁNICO que une ATLÁNTICO Y PACÍFICO NewsLR.

TRUMP acusa a PUTIN de mentir y provocar muerts en UCRANIA Noticias del 8 de julio de 2025 LR.

CHINA responde a EE.UU.: ¿ARANCELES: defensa económica o CHANTAJE POLÍTICO? NewsLR.

CHINO MANDARÍN llega a las aulas de CUSCO con el Instituto Confucio NoticieroMundoChina NewsLR.

"¡GENCIDA!": PROTESTA frente a la CASA BLANCA mientras TRUMP se reúne con NETANYAHU LR.

TRUMP acusa a PUTIN de mentir y provocar muerts en UCRANIA Noticias del 8 de julio de 2025 LR.

¿TRUMP detendrá la GURRA o SOLO HABLA? NewsLR.

EN MODO REACCIÓN PROGRAMA del 09/07/2025.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 09/07/25 La República - LR.

Además hoy día 09 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.