GRABADO el 12-06-2025

Turismo aportaría 5 millones de soles más que ahora, si no hubiera pasado la pandemia

A diferencia de algunos pares latinoamericanos, el turismo peruano sigue sufriendo un duro golpe por la pandemia del COVID-19. Las cifras anuales aún no superan a los del 2019, aunque seguimos en subida. ¿Qué podemos hacer para elevar más la cifra? Paola del Carpio, de Redes para el Desarrollo, responde.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

CONGRESO DEBATE VOTO DE CONFIANZA PARA EL GABINETE DE EDUARDO ARANA.

Sicario se declaró inocente tras disparar a Miguel Uribe y reveló cuánto le ofrecieron.

CUMBRE ALIANZA INFORMATIVA LATINOAMERICANA EN VIVO DESDE EL PARQUE DE LA AMISTAD.

Nuevas imágenes revelan a sicario que disparó contra Uribe no actuó solo: Estos serían los cómplices.

"No se pueden expulsar": Descubren a alumno vendiendo droga en pleno colegio de Trujillo.

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025.

Turismo aportaría 5 millones de soles más que ahora, si no hubiera pasado la pandemia.

Vecinos apedrean casa que escondía camioneta robada.

Así quedaron casas y colegio tras sismo en Lambayeque: "Vivienda quedó inhabitable".

Congresistas aplazan debate de nuevo retiro de AFP: Esto dijo Ilich López.

El dinero de 'El Monstruo': 500 mil soles al mes producto de extorsiones.

CUMBRE ALIANZA INFORMATIVA LATINOAMERICANA (DÍA 1).

VOTO DE CONFIANZA DE GABINETE ARANA EN VIVO DESDE EL CONGRESO.

Así operan los extorsionadores en Piura: Más de 900 denuncias de este delito.

100 periodistas llegan a Lima para cumbre de Alianza Informativa: "Estamos en el minuto conectados".

Además hoy día 13 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.