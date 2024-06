La ex vedette y actriz cómica #DaysiOntaneda reveló todo en #cafeconlachevez : Su relación con Miguel Barraza, su sueldo en 'Risas y salsa', JB, su romance con 'Brad Pizza', Paula Marijuán, Dailyn Curbelo, su novio turco y más. Acomódate en tu asiento y disfruta un café con harto 'chimi chimi'. #trome #entrevistas



00:00 INICIO

31:45 ROMANCE CON MIGUEL BARRAZA: "NUNCA HA SIDO MI EX".

35:33 LA MANIPULABAN CON EL TEMA DEL TRABAJO: ME BESARON A LA FUERZA.

43:38 SU SUELDO COMO BAILARINA EN RISAS Y SALSA: 3 MIL DÓLARES.

44:48 ROXANA AVALOS: GANABA 30 MIL DÓLARES.

47:56 DAYSI ONTANEDA: " ME OFRECIERON DROGAS".

51:31 CUANTO GANABA EN JB: 1500 DÓLARES.

55:00 DAYSI: CÓMO CONOCIÓ A MAURICIO.

01:01:06 DAYSI ENAMORADA DE JOVEN TURCO: "NO SOY SUGGAR MAMI".

01:01:48 DAYSI SOBRE SU NOVIO TURCO: "NO ES NECESARIO VOLVER A CASARME".

01:11:57 CAFÉS CARGADOS





