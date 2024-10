Pese a la convocatoria para la paralización de labores en Lima y Callo debido a las extorsiones y atentados contra los transportistas. En Trujillo, los gremios no se sumaron a la medida.



Tras reportar el panorama en distintas calles de la ciudad, Cosmos evidenció un tránsito fluido. Los ciudadanos no tuvieron dificultades para trasladarse ya sea a sus centros de estudios y labores.



Aunque los gremios de transportistas en la región La Libertad no se plegaron a la movilización. Es conocida la realidad de los actos extorsivos a distintas empresas de servicio público, tal como lo confirmara uno de sus representantes, la mayoría paga cupos y tienen como sello de protección entre comillas, stickers de diferentes formas y colores.



