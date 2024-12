En un nuevo operativo, la municipalidad provincial de Trujillo ejecutó el desalojo de comerciantes ambulantes del jirón Sinchi Roca, además del retiro de estructuras no permitidas y limpieza de inmediaciones del mercado zonal Palermo ex mayorista. Según la subgerente de seguridad ciudadana, Ana Vásquez, el personal permanecerá en estos puntos para evitar la obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.



Durante el recorrido de las autoridades por el jirón Sinchi Roca y parte de la avenida José María Eguren, se evidenció que los ambulantes dejan su mercadería en la vía pública y no respetan el espacio de un metro que se les había permitido para el expendio de sus productos y lo más grave, comprobaron que hicieron forados en la pista para colocar sus andamios y estructuras.



La funcionaria indicó que si los ambulantes persisten en ocupar la calle decomisarán su mercadería. En tanto, los comerciantes piden nuevo plazo para permanecer en esta zona que se ha convertido en un punto crítico ante una emergencia.



Más de 150 trabajadores municipales y efectivos de la policía nacional ejecutaron el operativo.



