Martín Ojeda advierte posible nuevo paro de transportistas ante falta de un plan de seguridad

Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, alertó que muchos conductores del transporte urbano están migrando, principalmente hacia España, debido a la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta a las empresas del sector en Lima.



Ojeda criticó la falta de acciones coordinadas entre las autoridades para enfrentar esta crisis. El Legislativo, Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial están totalmente divorciados. Hasta hoy no hay un plan conjunto ni una política de seguridad definida, declaró en una entrevista para 2025 en 24 Horas.



Recordó que tras el apagón de motores del transporte urbano formal el pasado 10 de abril se firmó un acta con un compromiso para la presentación de un plan de articulación interinstitucional entre el Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial y el INPE. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado ninguna medida.



POSIBLE NUEVA PARALIZACIÓN



Finalmente, Ojeda advirtió que, de no cumplirse con este compromiso, se podría evaluar una nueva paralización del sector transporte. Además, denunció que hay empresas que llegan a pagar hasta dos comisiones de extorsión a diferentes bandas criminales.





