“Hay que tomar con pinzas y condicional en cuanto #Sunat no se pronuncie sobre la no continuidad de #JeanFerrari en el cargo de administrador de la U”: Eddie Fleischman explica la situación de Universitario tras las declaraciones de Jean Ferrari que anunció que no seguirá en su cargo.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



#elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

Noticias adicionales en EL COMERCIO

🏙💙 Larco se pinta de azul y difunde la comodidad y el estilo con Skechers

‘MOTONETA’ PENCO: “Tengo que RETIRARME DENTRO de la CANCHA” | DeTaquito

MARTÍN VIZCARRA: Más TESTIGOS confirman COIMA al EXPRESIDENTE | Mirada de fondo

Sebastián Penco: “Tengo que retirarme dentro de una cancha” | El Comercio

JORGE TORRES SARAVIA rechaza haber montado una RED DE PROSTITUCIÓN en el CONGRESO | El Comercio

FALLECE soldado de COREA DEL NORTE tras ser capturado por UCRANIA | El Comercio

SONNE buscará TRIUNFAR en INGLATERRA | Fleischman en Línea

GOBIERNO de DINA BOLUARTE anuncia el AUMENTO de SUELDO MÍNIMO desde el 1 de enero 2025 | El Comercio

PIURA: Gobierno declara EMERGENCIA AMBIENTAL en áreas afectadas por DERRAME DE PETRÓLEO| El Comercio

Estadio ALEJANDRO VILLANUEVA cumple 50 años: La HISTORIA del TEMPLO de ALIANZA LIMA | El Comercio

KAZAJISTÁN: RUSIA revela que AVIÓN volaba durante respuesta contra DRONES de UCRANIA | El Comercio

EE.UU. e IRÁK denuncian que ESTADO ISLÁMICO se está reagrupando en Siria | El Comercio

La fábrica de DRONES que refuerza la ofensiva RUSA en UCRANIA | El Comercio

¿A SUNAT NO LE GUSTÓ QUE FERRARI IMPULSE LEY 32113? | Fleischman en Línea

CANAL DE PANAMÁ: las PROBABILIDADES de que EE.UU. obtenga el CONTROL TOTAL | El Comercio

Además hoy día 27 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de EL COMERCIO

Todos los videos desde el canal EL COMERCIO en Youtube.