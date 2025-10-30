GRABADO el 30-10-2025

Al Día con Willax - OCT 30 - SE SUSPENDEN PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA Willax

Al Día con Willax - OCT 30 - 5/5 Willax.

Yo Caviar - OCT 30 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - CAE SICARIO MENOR DE EDAD IMPLICADO EN MÚLTIPLES CRÍMENES Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - APP MARCA DISTANCIA CON ÓSCAR ACUÑA Y LO DEJA FUERA DE CAMPAÑA Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - SUSPENDEN COBROS DE PEAJES EN VILLA EL SALVADOR Y PUNTA NEGRA Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - ENTREVISTA COMPLETA A CRISÓLOGO CÁCERES Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - UNIVERSITARIO DESAPARECE CUANDO TRANSMITÍA POR REDES SOCIALES Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - LE ROBAN MOCHILA MIENTRAS TOMABA CERVEZA Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - CAE CLAN FAMILIAR DE LAVADO DE ACTIVOS Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - ESTUDIANTES CREAN PERFUME EN BARRA ECOLÓGICO Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - SE SUSPENDEN PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - TERMINA ARRASTRADO TRAS ENFRENTARSE A LADRONES Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - ASESINAN A HOMBRE DENTRO DE SU VEHÍCULO Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - 3/5 - SERENOS FRUSTAN ASALTO EN FARMACIA Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - 2/5-PJ ORDENA LIBRAMIENTO DE LOS PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA Willax.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

