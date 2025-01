#OlenkaMejía se confiesa en el #cafeconlachevez y habla de su relación Yorch Plasencia, hermano de #YahairaPlasencia, y además de su polémico romance con #JeffersonFarfán y por qué se pelearon. ¡No te pierdas esta entrevista con harto 'chimi chimi'! #podcast #trome



00:00 INICIO

03:38 OLENKA MEJÍA FUE VECINA DE JEFFERSON FARFÁN EN SU INFANCIA: "TENÍAMOS AMIGOS EN COMÚN"

06:41 OLENKA MEJÍA REVELA CÓMO CONOCIÓ AL HERMANO DE YAHAIRA

08:10 OLENKA MEJÍA REVELA QUE DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE SU HIJO LLEVABA UNA BUENA RELACIÓN CON LA FAMILIA DE YAHAIRA: "IBA HASTA A SUS CONCIERTOS"

08:36 OLENKA MEJÍA: "YAHAIRA FUE LA QUE ME CONTÓ QUE SU HERMANO TUVO OTRO. NO QUERÍAN QUE SALGA A HABLAR"

14:14 OLENKA MEJÍA REVELA CÓMO CONOCIÓ A FARFÁN: "FUE EN UNA REUNIÓN EN SU CASA DE LA MOLINA"

14:57 OLENKA MEJÍA REVELA QUE BRYAN TORRES LE PIDIÓ DISCULPAS

21:34 OLENKA MEJÍA CONFIESA CÓMO INICIA SU ROMANCE CON JEFFERSON FARFÁN: "FUE EN EL SÓTANO DE SU CASA, LE DECÍAN 'LA CALIENTE' PORQUE NO HABÍA AIRE ACONDICIONADO".

22:38 OLENKA MEJÍA CUENTA CÓMO REACCIONÓ JEFFERSON FARFÁN A LA NOTICIA DE SU EMBARAZO: "ME DIJO QUE TODO IBA ESTAR BIEN"

23:27 OLENKA MEJÍA NARRA LA TERRIBLE EXPERIENCIA QUE PASÓ AL PERDER A SU BEBÉ: "TERRIBLE, LO PEOR QUE ME PUDO PASAR"

25:41 OLENKA MEJÍA REVELA POR QUÉ SE ROMPIÓ SU VÍNCULO CON FARFÁN

29:27 OLENKA MEJÍA REVELA QUE LE ESCRIBIÓ A FARFÁN TRAS DEMANDAS: "LE DIJE 'MISERABLE' Y ME DEJÓ EN VISTO"

32:20 OLENKA MEJÍA REVELA QUE DEMANDÓ A JEFFERSON FARFÁN: "TIENE QUE RECTIFICARSE DE TODO LO QUE DIJO"

35:14 OLENKA MEJÍA REVELA QUE SE AMISTÓ CON YORCH PLASENCIA: "NOS LLEVAMOS SÚPER, ME DEPOSITA LA PENSIÓN ANTES DE LA FECHA"

37:22 A OLENKA MEJÍA DESTRUYE A FARFÁN: "ES UN PEDANTE, LOS NIÑOS ADMIRAN AL PERSONAJE EQUIVOCADO"

40:18 OLENKA MEJÍA REVELA QUE CASI SE CASA EN 2024: "ME QUEDÉ CON LA ROCA, ESTÁ BIEN GUARDADA"

46:41 OLENKA MEJÍA REVELA QUE TENÍA LA LLAVE DEL DEPARTAMENTO DE MIRAFLORES DE FARFÁN: "CUANDO QUERÍA, DORMÍA AHÍ"

58:54 CAFÉS CARGADOS



