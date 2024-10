https://www.youtube.com/playlistlist=PLnUesXodWAo7Ovg-if2xetIZdGJ-ksDR

Jorge Fossati ya tiene su equipo listo para enfrentar a Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Pese a las bajas de Renato Tapia, Gianluca Lapadula y Luis Advíncula, el ‘Nonno’ confía en sumar sus primeros puntos. Carlos Zambrano será el capitán y Alex Valera, el único referente en ataque. Uruguay, bajo el mando de Marcelo Bielsa, buscará aprovechar las ausencias peruanas con un planteamiento ultra ofensivo. ¡Un duelo que promete! Esto y más en nuestro programa #Líbero.



00:00 Presentación

01:40 Líbero: Portada de hoy

02:52 Perú se preparar para enfrentar a Uruguay

07:56 El once de Jorge Fossati

11:40 Análisis del partido Perú vs. Uruguay

18:29 Fixture: Agenda de hoy

20:16 Despedida



#deportes #futbol #seleccionperuana #eliminatorias #eliminatorias2026 #mundial2026 #peruvsuruguay



