En lo que va de 2025, 68 policías han sido denunciados por violación, según informe del Mininter

La crisis en la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa profundizándose. Según un informe reservado del Ministerio del Interior, revelado por el semanario Hildebrandt en sus trece, en lo que va del 2025 se han presentado 68 denuncias contra efectivos policiales por el delito de violación.



El viceministro de Seguridad Interna, Luis Fernando Reátegui Lazarte, aseguró que todos estos casos se encuentran en proceso de investigación y reafirmó la política de cero tolerancia del sector. No hay un espíritu de cuerpo falso. Queremos tener una cierta cantidad de efectivos buenos, subrayó, añadiendo que la Sanidad de la PNP realiza evaluaciones frecuentes.



CASOS



Entre los casos más graves figura el del coronel Jaime Ártica, detenido recientemente, así como el del suboficial Darwin Condori, involucrado en una violación grupal que salió a la luz tras el asesinato de Sheyla Cóndor. También se recuerda la denuncia de una suboficial en el Callao, quien en agosto de 2024 acusó a un compañero de doparla y abusar de ella dentro de una comisaría.



Según especialistas, la proliferación de escuelas policiales en lugares donde no hay suficientes profesionales de salud mental ha debilitado los filtros de ingreso. Actualmente, el examen de postulación consta de 70 preguntas psicológicas y psiquiátricas, pero la falta de personal impide una evaluación exhaustiva y continua.

