Si no te gusta el pavo o no puedes permitirte comprarlo, no te preocupes. Existen muchas alternativas deliciosas y creativas para tu cena navideña, adaptadas a diferentes gustos y presupuestos. Entre las opciones más populares están el cerdo, con su suculento lechón o crujientes chicharrones; el pollo, una elección versátil y económica; el pescado, ideal para quienes buscan una opción saludable; y el cuy al horno, una deliciosa tradición peruana.



Además, las carnes ahumadas como el brisket angus o el pulled pork están tomando fuerza en las celebraciones, añadiendo sabores intensos y texturas tiernas.



▶️ ¡El pasaje Rázuri en Comas deslumbra por NAVIDAD! El destino navideño imperdible



