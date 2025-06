GRABADO el 04-06-2025

Juan Sheput sobre Fuerza Popular: Sin Keiko Fujimori podría perder su inscripción

Aunque quedan menos de 12 meses para las elecciones generales del 2026, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no ha confirmado, ni tampoco ha descartado, si estará presente en los comicios electorales del próximo año.



En medio de esta situación, el exparlamentario Juan Sheput mencionó que, de confirmarse su negatividad de participar, la agrupación naranja no tendría un gran apoyo ciudadano, como se ha estado viendo en las últimas elecciones.



Si ella (Keiko Fujimori) le cede la posta a otra persona, de repente, no logra ningún congresista y no sería la primera vez. En 2001, el Fujimorismo solo logró 3 parlamentarios () El Fujimorismo sin Alberto Fujimori enfrentaría un proceso electoral con el cual si no va al frente Keiko Fujimori podría perder su inscripción electoral, comentó.



PLAZO PARA DEFINIR SU CANDIDATURA



Ni Keiko Fujimori ni Fuerza Popular ha confirmado quien intentará llegar a Palacio de Gobierno en 2026, la militancia tiene como plazo máximo hasta noviembre para definir al candidato que los representará en la urnas.





