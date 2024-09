#AndreaSanMartín se confesó en #cafeconlachevez | Durante la entrevista, advierte a #DeyvisOrosco sobre la presencia de su personaje en la serie, infidelidades, la relación con los padres de sus hijas, perdió un hijo, Fabio Agostini y más. Ponte cómodo y disfruta de un café con mucho 'chimi chimi'. #trome #podcast #entrevistas



00:00 INICIO

02:57 SUS INICIOS EN TV: “GANÉ UN CONCURSO EN HABACILAR, ‘LA CHICA PONSTAN’

03:46 CUANTO GANABA EN SUS INICIOS: “ME PAGABAN 20 DÓLARES POR 80 MIL HORAS”

04:28 ¿CÓMO CONOCIÓ A DEYVIS “NOS QUEDAMOS HABLANDO HASTA LAS 6 DE LA MAÑANA POR TELÉFONO”

07:14 ¿QUÉ LE LLAMÓ LA ATENCIÓN DE DEYVIS “ERA UN PATA TRABAJADOR Y ESO FUE ALGO QUE ME LLAMÓ LA ATENCIÓN”

07:56 SUS LARGOS VIAJES DE SAN ISIDRO A COLLIQUE: “TRES HORAS DEPENDIENDO DEL TRÁFICO”

10:03 ANDREA SAN MARTÍN DICE QUE DEYVIS SE ‘TRANSFORMÓ’: “AHORA ES OTRA PERSONA TOTALMENTE DIFERENTE”

10:50 ANDREA SOBRE DEYVIS: “ME DECEPCIONÉ MUCHO DE ÉL”

13:29 ANDREA DICE QUE NUNCA TERMINÓ CON DEYVIS: “ME DIO UN BESO DE DESPEDIDA Y AL DÍA SIGUIENTE NO ME CONTESTÓ MÁS EL CELULAR”

19:21 ANDREA ACUSA A DEYVIS DE QUEDARSE CON SUS COSAS: “TENGO ENTENDIDO QUE REGALÓ MI ROPA A UNA IGLESIA”

23:03 SUS PLANES CON DEYVIS: “ÍBAMOS A TENER HIJOS Y TENDRÍA QUE HABER RENUNCIADO A MI SUEÑO DE ESTAR EN TV”

24:18 SUS INICIOS CON SEBASTIÁN LIZARZABURU: “NO QUERÍA INVOLUCRARME CON ÉL”

27:58 SEBASTIÁN LE SACÓ LA VUELTA: “MILLONES DE VECES, MUCHAS VECES Y YO LO PERDONÉ MUCHAS VECES”

33:40 SU RELACIÓN CON JUAN VICTOR: “ESO ME LLEVÓ A MUCHOS TEMAS, INCLUSIVE PSIQUIÁTRICOS”

38:26 PERDIÓ UN BEBÉ CON SEBASTIÁN LIZARZABURU: “FUE UN MOMENTO MUY DURO PERO YO ME CONSIDERO UNA PERSONA BASTANTE FUERTE”

44:38 SU ENCUENTRO ÍNTIMO CON FABIO, BRUNO Y MELISSA: “NO ES ALGO QUE ME PREOCUPE”

46:04 SU NUEVO NOVIO: “ME DA DEMASIADA CONFIANZA”

50:25 LE PRESENTÓ A YERKO A SUS HIJAS: “ME TUVE QUE SENTAR A DECIRLES ‘ES MI NOVIO’"

55:18 ¿ANDREA PENSÓ EN QUITARSE LA VIDA “QUERÍA COMO DORMIR, CERRAR MIS OJOS”

57:06 NO VE LA SERIE DE DEYVIS OROSCO: “NO TENGO CABLE”

58:07 EL PERSONAJE DE ADRIANA MARTÍNEZ: “SÉ QUE ÉL HA DICHO QUE ES FICCIÓN”

01:01:42 DEYVIS OROSCO LA LLAMÓ POR TELÉFONO: “ME LLAMAS POR TELÉFONO Y POR OTRO LADO NO TE QUIERES CRUZAR CONMIGO, YO NO SOY LA DEL PROBLEMA.”

01:01:51 ANDREA SAN MARTÍN LO ENCARA: “QUÉ QUIERES SEÑOR DEYVIS OROSCO”

01:01:46 ANDREA CONFIESA SOBRE DEYVIS: “CUANDO ESTABA CONMIGO TAMBIÉN IBA A ESE SAUNA”



01:08:09 CAFÉS CARGADOS





